Regio dinsdag, 24 april 2018

Lawei-onderzoek zonder belangrijke speler Arcadis

PIETER ATSMA

Drachten - Het onderzoek naar het bouwdebacle van schouwburg De Lawei in Drachten zal worden gedaan zonder dat een van de belangrijkste spelers is gehoord. Ingenieursbureau Arcadis, dat destijds door De Lawei was ingeschakeld als directievoerder, heeft laten weten niet met de onderzoekers te willen spreken. Het bedrijf wil alleen schriftelijk op vragen reageren. De raadscommissie vindt dat niet voldoende en heeft besloten het onderzoek te vervolgen buiten Arcadis om.

Morgen en overmorgen vinden de openbare verhoren plaats in het onderzoek. Hierbij worden in totaal vijf voormalig medewerkers en oud-bestuurders van de gemeente Smallingerland gehoord. Zij zijn verplicht om mee te werken aan het onderzoek en staan ook onder ede.

Voor andere partijen geldt niet een plicht om mee te werken. Schouwburgdirecteur Stef Avezaat doet dat wel en zal ook publiekelijk worden gehoord. Dat geldt dus niet voor Arcadis, terwijl van dit bedrijf al wel vaststaat dat het steken heeft laten vallen. Zo werden brieven aan Van Norel niet goed geformuleerd, waardoor een betalingsstop van De Lawei juridisch onhoudbaar was.

Woordvoerder van Arcadis Tim Preger zegt dat het geen onwil is dat het bedrijf niet wil meewerken aan interviews, maar dat dat in de praktijk eigenlijk onhaalbaar is. ,,Het is een heel complexe zaak, zoals bouwgerelateerde zaken altijd complex zijn. Het dossier was ondergebracht bij een aantal mensen. Om vragen goed te beantwoorden zouden we daarom waarschijnlijk bij verschillende partijen langs moeten.”

Daarbij speelt mee, zegt Preger, dat het alweer wat jaren geleden is. ,,We zijn met alle plezier bereid om vragen te beantwoorden. Maar we moeten die antwoorden wel goed kunnen voorbereiden. Inmiddels zijn mensen bij ons vertrokken of hebben ze een andere job. En bovendien is er eigenlijk niemand bij ons die van begin tot eind helemaal hierbij was betrokken.”

Voorzitter Sipke Hoekstra zegt dat het voor de onderzoekscommissie geen optie was om schriftelijk vragen te stellen aan De Lawei. Hij zegt vandaag in deze krant dat de commissie niet wilde instemmen met voorwaarden die vooraf waren gesteld, en dat ze bovendien juist een uitgebreid gesprek wilde aangaan. Het inleveren van een lijst met vragen is dan niet voldoende, aldus Hoekstra, die overigens vindt dat het onderzoek ook goed is uit te voeren zonder Arcadis.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 24 april.

