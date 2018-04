Regio dinsdag, 24 april 2018

CDA-vrouwen heffen zich op, al is doel nog niet bereikt JAN YBEMA Surhuisterveen - Ze hebben er in het bestuur lang tegenaan gehikt, maar morgen valt na bijna veertig jaar het doek voor het vrouwenberaad van het CDA in Fryslân. Sjoerdtje Kok-Witteveen en haar medebestuursleden kunnen al jaren geen opvolgers vinden. ,,Dan hâldt it in kear op”, ook al zijn er bij het CDAV Fryslân nog zo’n driehonderd leden aangesloten. Op oproepen zich te kandideren, kreeg het bestuur wel degelijk reacties: ,Och, wat soe it skande węze as it ophâldt, mar net ien hat har oppenearre om bestjoerslid te wurden”. Het beraad kampt met vergrijzing. Toen het vrouwenberaad in 1979 begon, vlak voor de oprichting van het CDA, werd het CDAV door jonge vrouwen gedragen. ,,Yn dy tiid hiene froulju gjin baan. Sy hiene sa alle tiid foar in bestjoersfunksje.” Sindsdien heeft de vrouwenemancipatie een hoge vlucht genomen, ook bij het CDAV: enige jonge aanwas is er wel, ,,mar dat binne faak wurkjende froulju mei bern. Dy sjogge it ek net sitten om der noch bestjoerswurk by te dwaan”, weet Kok, al sinds 2004 voorzitter. En zo lijkt het CDAV het slachtoffer te worden van de vrouwenemancipatie die ze zelf mede heeft gepromoot. ,,It is in bredere maatskiplike trend”, nuanceert Kok, ,,en dat hat op himsels ek goed west”. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 24 april.

