Regio dinsdag, 24 april 2018

Arriva rijdt tegen regels in met dieselbus PIETER ATSMA Leeuwarden - Busmaatschappij Arriva overtreedt de afspraken die zijn gemaakt bij de aanbesteding. Het bedrijf zet ten onrechte dieselbussen in op de Waddeneilanden en rijdt in Zuidoost-Fryslân met bussen die niet voldoen aan de voorgeschreven huisstijl. De provincie Fryslân eist dat het bedrijf snel maatregelen neemt. Als dat niet gebeurt, volgen boetes. Arriva won twee jaar geleden de aanbesteding voor het busvervoer in Zuidoost-Fryslân en op de Waddeneilanden. Het bedrijf nam in december 2016 dit vervoer over van Qbuzz. Onlangs kwam Qbuzz erachter dat Arriva zich niet houdt aan de afspraken bij de aanbesteding. Arriva had elektrische bussen beloofd op Ameland en Terschelling, maar rijdt daar ook met dieselbussen. Daarnaast worden de bussen van Arriva uit andere delen van Fryslân ook ingezet in Zuidoost-Fryslân. Ook dat laatste is tegen de regels: daarmee worden voorschriften overtreden over de huisstijl van de bussen. Qbuzz diende een klacht in bij de provincie. Die concludeert na een onderzoek dat Arriva inderdaad de regels overtreedt. In een brief draagt de provincie het bedrijf nu op voortaan maandelijks een uitgebreide lijst in te leveren met alle bussen die op de eilanden worden ingezet, inclusief kentekens, merk en type en kilometerstanden. De provincie zal op de eilanden meer gaan controleren. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 24 april.

