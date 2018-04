Regio dinsdag, 24 april 2018

Oude basaltblokken verdwijnen onder beton op Afsluitdijk GEERT VELDSTRA Kornwerderzand - De basaltblokken van de Afsluitdijk zijn straks alleen nog terug te zien bij het monument. Over de oude zeewering komt een laag betonblokken om de dijk klaar te maken voor de komende honderd jaar. De basaltblokken die eind jaren twintig, begin jaren dertig van de vorige eeuw door zo’n vijfduizend arbeiders met de hand in de dijk zijn geplaatst, verdwijnen volgend jaar en het jaar daarop onder een laag van betonblokken. ,,De dijk verandert van aangezicht”, zegt Carlos Mollet van baggerbedrijf Van Oord. ,,Maar we proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij de beeldkwaliteit van de huidige dijk.” De bouwcombinatie Levvel maakte gisteren bekend hoe de vernieuwing van de dijk eruit gaat zien. De aannemerscombinatie, met daarin Van Oord, bouwer BAM en aannemer Rebel, voert de opknapbeurt voor 550 miljoen euro uit. Een belangrijk deel daarvan gaat op aan de versteviging van de dijk aan de kant van de Waddenzee. ,,We plaatsen in feite een extra laag over de bestaande dijk.” Over de onderste helft van de dijk wordt een laag van 75.000 betonblokken geplaatst van 6500 kilogram per stuk. ,,Deze betonblokken hebben we speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkeld. Ze passen als een soort Legostenen in elkaar.” Het model is gebaseerd op het X-blok van BAM. ,,We noemen dit het Levvel-blok”, zegt Carlo Kuiper van BAM. ,,Omdat we deze blokken alleen voor de Afsluitdijk gebruiken en het transport zo kort mogelijk willen houden, gaan we ervoor speciaal een fabriek bouwen in Harlingen.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 24 april.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties