Regio zaterdag, 21 april 2018

Burgum juicht om status Afghaans gezin Burgum - Het Afghaanse gezin met drie jonge kinderen dat een week geleden uit het azc in Burgum werd gehaald om te worden uitgezet, heeft alsnog een verblijfsvergunning gekregen. Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid heeft de beslissing van de IND teniet gedaan door gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid. ,,Ze waren euforisch en heel emotioneel toen ik het vertelde. Ze begrepen het bericht meteen en hebben daarna familie gebeld”, vertelt advocaat Petty Bartels, die de boodschap gisterochtend in uitzetcentrum Zeist overbracht. Ze sprak de twaalfjarige Paresa direct aan. Die vertaalde de boodschap naar haar ouders. De andere kinderen (6 en 7 jaar) werden later op de hoogte gebracht. ,,Dit was echt een hele verrassing en nogal onverwachts”, zegt Bartels. Het gezin zou gistermiddag naar het Noorden zijn gereisd. Waar ze zijn ondergebracht, is onbekend. Of ze, gezien de verblijfstatus, terugkeren naar azc Burgum is maar de vraag. Er zal een huis in een nog onbekende gemeente worden gezocht. Het voormalig moslimgezin maakte in Afghanistan kennis met het christelijke geloof en dat was reden om te vluchten, liet predikant Marco Buitenhuis, van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Noardburgum, eerder al weten. Sinds het najaar van 2016 kent hij het gezin, toen het een plek kreeg op de gezinslocatie azc Burgum. In maart 2017 werden ze gedoopt. De IND geloofde het verhaal van de bekering niet. Ook op een spoedprocedure deze week volgde een negatief antwoord. ,,Ik zou bij een verhoor van vader, moeder en dochter zitten door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Toen ik twee minuten ervoor mijn mail bekeek, schrok ik van het bericht over de verblijfsvergunning. DT&V wist er zelfs niet van. Op de gang hebben we de IND gebeld en die bevestigde het. Toen zijn we weer naar binnen gegaan.” Spanning ,,Dit is zó geweldig. Ik ben hier zo blij om. Na al die spanning van de afgelopen week”, reageert predikant Marco Buitenhuis. ,,We zaten eigenlijk nog dieper in de put dan vorige week nadat de herziene aanvraag, 190 kantjes met ook getuigenissen vanuit de gemeenschap, donderdag ook was afgewezen. Maandag kwam zo wel heel dichtbij. Het zorgde voor extra ontlading vanochtend (gisteren, PH).” Buitenhuis spoedde zich direct naar gbs Oranje Nassau in Kootstertille, waar twee van de drie kinderen op school zaten, om de boodschap op het schoolplein, aan het einde van de Koningsspelen, over te brengen. ,,Ze waren aan het touwtrekken en wisten nog van niks. Ik heb op mijn vingers gefloten en toen iedereen er was en ik het nieuws had medegedeeld, was er een groot gejuich. Zo mooi. Er hebben zo veel mensen betrokken meegeleefd, dat heeft me erg geraakt.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 21 april.

