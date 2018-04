Regio vrijdag, 20 april 2018

Hoe krijg je pubers aan het lezen in het Fries? Leeuwarden - Er zijn nauwelijks aantrekkelijke Friestalige boeken specifiek geschreven voor onderbouwleerlingen. Dat stelt Gerbrich de Jong, masterstudent Fries en docent aan de lerarenopleiding Fries en Nederlands aan de NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden. De Jong geeft maandag deze een lezing over haar onderzoek naar Friestalige jeugdboeken tijdens de eerste Conference on Frisian Humanities in stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Afgelopen jaar doceerde De Jong het vak Friese jongerenliteratuur aan een groepje van negen studenten. Zij worden opgeleid tot tweedegraadsdocent Fries voor onderbouw middelbare school. ,,Yn myn master Frysk woe ik my yn dy tematyk ferdjipje. Sa koe ik myn eigen fakkennis fergrutsje en de studinten wat biede dęr’t sy aanst sels fakynhâldlik ek wat oan ha as se foar de klasse stean.” De Jong legde een lijst aan van Friestalige boeken die geschikt zijn voor onderbouwleerlingen. Ze las niet alles van kaft tot kaft, maar beoordeelde de boeken op bepaalde criteria. ,,It moat eigentiidsk węze”, bijvoorbeeld. ,,Oars slút it net oan by de belibbingswrâld fan bern. Nije boeken eagje ek moaier. Mei in fod fan ’e kringloop makkest bern net bliid. Boppedat binne âlde boeken faak min te besetten.” Sinds 2000 blijken er maar elf oorspronkelijk Friestalige boeken geschreven te zijn voor adolescenten. Hoezo moeten het oorspronkelijk Friestalige boeken zijn; wat is er mis met een vertaling? ,,It foardiel fan oersette boeken is dat dy har al bewiisd ha. Mar der sit wol in risiko oan: learlingen krije maklik it Nederlânske orizjineel derby. Dat is foar har faak dochs in stik makliker as lęze yn it Frysk.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 21 april.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties