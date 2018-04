Regio vrijdag, 20 april 2018

Renovatie stadhuis Bolsward was moeilijke puzzel Bolsward | Een van de belangrijkste gebouwen van Fryslân. Zo introduceerde de voorzitter van welstandscommissie Hûs en Hiem het stadhuis van Bolsward gisteren, toen de commissie de verbouwing van het pand tot Historisch Centrum Westergo gisteren behandelde. ,,Van Nederland zelfs”, verbeterde een van zijn collega’s hem vervolgens. De superlatieven tonen het belang van het project, maar ook de complexiteit. Adema Architecten uit Dokkum maakt het ontwerp voor de grondige verbouwing en staat voor een uitdaging. Het complex biedt in 2020 onderdak aan de bibliotheek, gemeentelijk archief en loket, meerdere musea en horeca. Het stadhuis is een rijksmonument uit de zeventiende eeuw en de panden die worden samengevoegd hebben de etages deels op verschillende hoogtes. Dat maakt het uitdagend om de toegankelijkheid voor mindervaliden te waarborgen. Daar komt bij dat de klimatologische omstandigheden in het depot voor het gemeentelijke archief van Súdwest-Fryslân perfect moeten zijn voor het behoud van de oude voorwerpen, én dat de ontwerpers rekening moeten houden met de wensen en eisen van de vele toekomstige gebruikers. Daarnaast moet het project binnen het budget van 8,8 miljoen euro blijven. En eigenlijk zijn de architecten best goed geslaagd in het oplossen van de puzzel, zo was gisteren grofweg het oordeel van de welstandscommissie. Aan het oude stadhuis wordt behoudens een loopbrug weinig gesleuteld. De bibliotheek komt in een aangrenzend pand uit 1942 en het depot komt in een geheel nieuw pand, dat met oud uitziende gevels wordt gemaskeerd. Tussen de panden komt een glazen atrium. Drie gedachten Ondanks enthousiasme voor de grote lijnen van het plan, konden de lichten gisteren niet op groen. ,,Het blijft nog even op knipperend oranje”, aldus de voorzitter. De welstandscommissie twijfelt onder meer aan de historische maskerade voor het depot aan de Wipstraat en de Kerkstraat. ,,Het lijkt nu alsof u op drie gedachten hinkt”, aldus een van de commissieleden over de mix van bouwstijlen. Verder is de entree een discussiepunt. De architecten willen die per se in het pand uit 1942 aan de Jongestraat omdat daar de looproutes voor het winkelgebied zijn en omdat dat het meeste eer doet aan het oude stadhuis. Aan de Wipstraat komt echter een pleintje voor het atrium, wat uitnodigend oogt. ,,Als leek zou ik denken dat daar de entree zit”, meldde een van de commissieleden. De commissie adviseerde daarom het pleintje meer privé te maken. Architect Silvester Adema had het plein ook liever een meer afgesloten karakter gegeven, maar verloor die strijd van het college van B en W. Hûs en Hiem adviseert om hier nog eens naar te kijken. De commissie was dus grotendeels tevreden, maar Adema moet toch terug naar de tekentafel. ,,Het hoofdidee is prachtig, maar er zijn nog aandachtspunten waardoor het nog niet tot volledige wasdom komt”, aldus de voorzitter. Het advies gaat naar het college van B en W. Overigens bleek gisteren ook dat er plannen zijn voor een escape room in het gebouw. De toren van het stadhuis blijkt 35 centimeter uit het lood te hangen.

