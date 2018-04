Geloof & Kerk donderdag, 19 april 2018

Altijd blij na koffieochtend Dokkum

Dokkum - Elly Kooistra, Anny de Beer en Sappie Rottiné organiseerden 27 jaar lang vier keer per jaar de interkerkelijke koffieochtend voor vrouwen in De Fontein in Dokkum. Woensdag was de laatste bijeenkomst, met ruim 130 vrouwen. ,,Het gaat niet meer, er is geen opvolging."

Door Jan Auke Brink

Elly en Anny zijn al vanaf het begin betrokken bij de koffieochtend, Sappie is er later bijgekomen. Anny: ,,We begonnen met een groep van acht vrouwen in de organisatie. Dat werden er steeds minder. We hebben wel geprobeerd om nieuwe vrouwen erbij te betrekken, maar dat lukte niet. Iedereen is te druk. Maar wij zijn ook druk. Mensen maken de tijd er niet meer voor. Dat is niet alleen een probleem voor ons, maar ook voor andere verenigingen."

De koffieochtenden in Dokkum stoppen nu ook omdat de animo afneemt. ,,We willen niet gedwongen moeten stoppen, op een dieptepunt," zegt Anny. ,,Nu doen we het nog met plezier."

Ineke Bolt, spreekster op deze laatste ochtend, herkent de terugloop. ,,Ik spreek al dertig jaar voor groepen, vooral bij christelijke verenigingen. In de beginperiode heb ik in zalen met meer dan zeshonderd vrouwen gestaan. Maar je ziet het overal afnemen. Vrouwen werken tegenwoordig, ze hebben minder tijd."

,,Ik kom hier al vanaf het begin," vertelt Wiepie van der Veer (57) uit Wâlterswâld. ,,Ik word hier gevoed. Elke dag is het drukte om me heen. Maar hier word ik stilgezet bij het belangrijkste dat er is: het geloof en de Bijbel. Ik heb ook wel eens een ochtend gemist. Dan had ik te weinig tijd. Maar dat wil ik niet: ik wil er de tijd voor maken. Hier merk ik telkens weer: die drukte hoeft niet."

Tine de Jager (67), ook uit Wâlterswâld, vult aan: ,,Deze ochtenden zijn heel bemoedigend voor mij. Als ik hier ben geweest, kom ik heel blij thuis. Mijn man merkt het altijd meteen."

De vrouwen komen naar De Fontein vanwege het Bijbellezen, het zingen, de bezinning en ook voor de sociale contacten. Maar dat laatste staat duidelijk op de achtergrond. Joukje Hoeksta (76) uit De Westereen: ,,Ik bezoek de koffieochtenden al zo’n vijftien jaar. Ik ervaar ze als heel opbouwend. Het is mooi dat ik hier andere vrouwen tegenkom, maar daar gaat het niet alleen om. Het is de combinatie van alles. Soms is er een spreker die mij minder raakt, maar dan is het nog een waardevolle ochtend. Maar lezingen van Ineke Bolt vind ik altijd heel mooi."

In haar afscheidslezing staat Bolt stil bij de sfeer op de koffieochtenden in De Fontein. ,,Ik voel me heel verweven met deze groep. Het is al de twaalfde keer dat ik hier sta. Ik voel de aanwezigheid van de Heer in alles hier." Centraal in haar verhaal staat het gegeven dat twijfel onnodig is. ,,Ik ontmoet veel gelovige vrouwen, die twijfelen of ze wel in de hemel komen. Ik herken dat, ik ben zelf ook opgevoed met regels en beperkingen. Maar nu weet ik: als je de Bijbel accepteert als het Woord van God, dan komt het goed. Jezus staat voor de deur van je hart en hij klopt. Als je open doet, dan is het goed."

Vrijwel alle vrouwen onderstrepen de waarde van het interkerkelijke karakter van de groep. Katholiek, hervormd, evangelisch, of vrijgemaakt: iedereen komt samen om de Heer eer te bewijzen. Jopie Westra (77) uit Dokkum: ,,Het is zo mooi dat muren hier wegvallen. We eren allemaal dezelfde God. Het is zo jammer dat dat gevoel buiten deze bijeenkomsten zo snel weer wegvalt."

Veel vrijwilligers krijgen voor de laatste maal lof van Elly, Anny en Sappie. De meeste dank gaat misschien wel uit naar de muziekgroep, die alle koffieochtenden heeft deelgenomen. Anny: ,,De groep bestaat uit vrouwen die werken en vrouwen die grote gezinnen hebben. Zij nemen al vanaf het begin vrij en zetten andere dingen aan de kant om hier te kunnen zijn. Het is geweldig bijzonder."

,,Het is een weemoedige dag", vervolgt Anny. ,,Maar we hebben ook tienduizend redenen tot dankbaarheid." Dat bekende opwekkingslied wordt aan het slot ook gezongen.

Sappie vult aan: ,,Ik hoop dat andere, jongere vrouwen het stokje toch overnemen. Het hoeft niet op dezelfde manier. Maar het is jammer als dit helemaal verdwijnt."

Ineke Bolt is wat dat betreft hoopvol gestemd. ,,Er komt iets nieuws voor terug. De vorm verandert, maar de inhoud blijft. Ik zie in andere plaatsen al nieuwe initiatieven ontstaan. Dan heet het een vriendinnenavond, en is er een visagiste bij. Maar het verhaal blijft verteld."

