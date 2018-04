Regio donderdag, 19 april 2018

Mogelijk belemmering komst Bauhaus

Leeuwarden - De komst van een Bauhaus bouwmarkt naar de Slauerhoffweg in Leeuwarden kan mogelijk niet doorgaan. Op het grondstuk dat Bauhaus wil kopen, ligt een bijna vijftig jaar oud kettingbeding. Dat beding - een clausule in het koopcontract uit 1970 - bepaalt dat er op die plek geen bouwmarkt of aanverwante zaken mogen komen.

Als er geen Bauhaus mag komen bij het WTC-terrein, dan kan dat goed nieuws zijn voor de plannen voor een nieuw Cambuurstadion en het opwaarderen van het WTC-complex. Die plannen liggen nu stil, onder andere vanwege de mogelijke komst van een Bauhaus bouwmarkt.

De vraag is echter of het kettingbeding rechtsgeldig is. In 1970 verkocht de Leeuwarder Houthandel het stuk grond aan een voorloper van de huidige eigenaar: de Stichting Slachtedijk onder voorwaarde van het zogenaamde kettingbeding.

De Leeuwarder Houthandel bestaat intussen niet meer maar het bedrijf BMN Bouwmaterialen zegt de rechtsopvolger van het ter ziele gegane bedrijf te zijn en heeft zowel de gemeente Leeuwarden als de beoogd bouwer van Bauhaus een brief geschreven om van de plannen af te zien. Advocaat Coen Geerdes stelt in de brieven dat de gemeente Leeuwarden helemaal geen vergunning voor Bauhaus mag afgeven.

Advocaat Eric van der Goot, gespecialiseerd in overheidsrecht, betwijfelt na bestudering van de stukken of BMN Bouwmaterialen wel de rechtsopvolger is van De Leeuwarder Houthandel. ,,Hier is niet een, twee, drie een pasklaar antwoord te geven. Een kettingbeding blijft bestaan als een bedrijf bijvoorbeeld fuseert en verder gaat onder een andere naam. Maar daar is hier geen sprake van. Het is ingewikkeld en als wij dit als kantoor zouden behandelen zouden we advocaten vanuit verschillende disciplines aan de zaak laten werken."

Wethouder Henk Deinum noemde het kettingbeding dinsdagavond al ‘voer voor juristen’, en dat is het volgens Van der Goot ook. Maar volgens hem kan de advocaat van BMN Bouwmaterialen nu al naar de civiele rechter stappen om het beding te laten toetsen en definitief uitsluitsel te krijgen.

Coen Geerds van Poelmann Van den Broek advocaten uit Nijmegen vertegenwoordigt BMN Bouwmaterialen. ,,Volgens ons is het duidelijk: dat kettingbeding maakt dat er geen bouwmarkt kan komen." Op de vraag waarom hij dan niet naar de rechter stapt om met een rechterlijke uitspraak in de hand de komst te voorkomen, zegt Geerds te wachten op een reactie van Leeuwarden en de ontwikkelaar van de bouwmarkt, Reggestede Invest uit Lochem.

Reggestede Invest - de projectontwikkelaar die een vestiging van Bauhaus aan de Slauerhoffweg wil realiseren - schrijft in een brief van 27 maart aan het Nijmeegse advocatenkantoor dat er geen sprake is van een geldig kettingbeding.

Wethouder Henk Deinum heeft gisteravond de raad per brief laten weten dat de gemeente nog niet weet of het kettingbeding rechtsgeldig is. Zolang dat niet bekend is, kan er geen omgevingsvergunning worden afgegeven.

