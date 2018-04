Regio donderdag, 19 april 2018

Nieuwe hobbels stadionplannen Cambuur Leeuwarden - ROC Friese Poort dreigt af te haken als grote huurder in het nieuw te bouwen Cambuurstadion. Als er op 1 juli geen zekerheid is over de bouw van het stadion, dan ziet de Friese Poort af van het huren van een oppervlakte van zevenduizend vierkante meter in het nieuwe stadion. Dat zei Dirk Jan de Rouwe van Dijkstra Draisma gisteravond aan het begin van een gesprek tussen de ontwikkelaars van het stadion en de gemeenteraad. ,,Mocht er op 1 juli geen zicht zijn op spoedige goedkeuring van het stedenbouwkundig ontwerp en de bestemmingsplanwijzigingen, dan houdt het voor hen op", aldus De Rouwe. De gemeenteraad sprak gisteravond met De Rouwe van bouwbedrijf Dijkstra Draisma dat samen met Wyckerveste het nieuwe stadion wil bouwen. Ook waren Jan Spoelstra en Piet Adema aanwezig namens Jan Anker en WTC Beheer, de andere grote speler bij de stilgelegde planontwikkeling voor een nieuw stadion en de ontwikkeling van nieuwe commerciŽle ruimtes bij het WTC. Het zal dan gaan om onder meer een leisurecentrum, een bioscoop, winkels en horeca. De kans dat er op 1 juli een akkoord is tussen alle partijen, lijkt er na gisteravond niet groter op geworden. De ontwikkelaars Dijkstra Draisma en Wyckerveste - samen het SOC - en Jan Anker en WTC beheer blijken duidelijk niet op een lijn te zitten. Jan Anker en WTC beheer verwijten de gemeente Leeuwarden dat die haar afspraken niet nakomt als het gaat om het kwijtschelden van een lening. ,,Leeuwarden heeft de spelregels veranderd", aldus Spoelstra. Het SOC krijgt het verwijt andere afspraken met de gemeente te hebben gemaakt dan met Anker WTC beheer. Dat het SOC een brief schreef aan de gemeente Leeuwarden over het stopzetten van de planontwikkeling, is bij Jan Anker en WTC beheer ook in het verkeerde keelgat geschoten. ,,De relatie tussen Jan Anker en de SOC is de laatste tijd niet verbeterd", aldus Jan Spoelstra. ,,Of de plannen nog realiseerbaar zijn? Het is een complex verhaal." Spoelstra merkte nog fijntjes op dat Jan Anker en WTC beheer niet voor niets afwezig was bij de perspresentatie van de plannen waren, vorig jaar zomer. ,,Er waren nog veel open eindjes, dus hebben wij daar bewust niet aan deelgenomen." En mocht de Bauhaus zich daadwerkelijk naast het WTC vestigen, dan draagt Jan Anker in ieder geval geen vier miljoen bij aan de bouw van het stadion, stelde Spoelstra. Zonder medewerking van Jan Anker en WTC beheer zijn de plannen kansloos, erkende Dirk Jan de Rouwe. Ook het afhaken van Friese Poort is een reŽle bedreiging. ,,Wij hebben geen alternatief voor hen."

