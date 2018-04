Regio woensdag, 18 april 2018

Scholen krijgen twaalf jaar voor doelen Fries Leeuwarden - Alle scholen in het Friese taalgebied hoeven pas in 2030 alle kerndoelen voor het vak Fries te halen. Dat staat in een brief van Gedeputeerde Staten (GS). Het is voor het eerst dat GS concreet maakt op welke termijn scholen aan de eisen moeten voldoen. Van alle Friese scholen in het basis- en voortgezet onderwijs is in kaart gebracht hoe het ervoor staat met het vak Fries. Waar kerndoelen nog niet gehaald worden, hebben scholen een ontheffing gekregen. Vrijwel alle scholen hebben intussen een Taalplan Frysk opgesteld. Uitvoering daarvan moet ervoor zorgen dat het niveau van het vak Fries gestaag vooruit gaat. Over vier en acht jaar worden de prestaties opnieuw geďnventariseerd en pas na de derde cyclus van vier jaar, in 2030, moeten scholen hun zaken dan helemaal op orde gekregen hebben. De provincie is wettelijk bevoegd om scholen te verplichten alle kerndoelen voor het Fries meteen te halen, maar kiest voor verleiding en geleidelijkheid in plaats van dwang. Taalplancoördinator Albert Walsweer van het lectoraat Taalgebruik en Leren aan de NHL in Leeuwarden vindt het doel van het provinciale beleid niettemin ambitieus. ,,Dęr bin ik bliid mei. De termyn dy’t de provinsje stelt, liket my ferstannich. Guon skoallen moatte fier wei komme en it is net realistysk om se fan ’e flier op ’e souder springe te litten." Veel te traag Integendeel, vindt Sytze T. Hiemstra, bestuurslid van de Feriening Frysk Underwiis en ook van de stichting SisTsiis. ,,It is fierste traach en fierste min. Dit moat yn fjouwer jier klear węze." Vanuit de provincie geredeneerd is het wel ,,in stapke foarút", maar onderwijs in de eigen taal is een mensenrecht en dat kan niet wachten, benadrukt hij. In juli volgt een rapportage over de resultaten van de afgelegde schoolbezoeken. Die moet helpen het aanbod aan lesmaterialen, nascholing en begeleiding te verbeteren, hopen GS.

