Fryslân wil ook 16-jarige naar stembureau Leeuwarden - Fryslân wil bij de Statenverkiezingen van volgend jaar een schaduwverkiezing organiseren voor jongeren van zestien en zeventien jaar. De provincie heeft samen met Zeeland een verzoek ingediend voor een experiment, waarbij de ‘echte’ verkiezingen zo veel mogelijk moeten worden nagebootst. Volgens gedeputeerde Sander de Rouwe kan het experiment ertoe leiden dat het stemrecht op termijn met twee jaar wordt verlaagd. Het verzoek komt er als vervolg op een eerdere brainstormsessie tussen de provincies Zeeland en Fryslân, over de mogelijkheden om juist in deze provincies bestuurlijke experimenten te organiseren. Het idee kwam hier naar boven en inmiddels hebben de provincies gezamenlijk een verzoek ingediend bij het rijk, zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. Het is de bedoeling dat de jongeren een oproep krijgen en op de verkiezingsdag naar het stembureau kunnen om daar in een aparte bus hun stem uit te brengen. ,,Dit willen we om de participatie te vergroten in een land dat vergrijst. We willen kijken: wat doet het met de opkomst en hoe vinden jongeren het om ook te kunnen stemmen." Belang De Rouwe wijst erop dat juist veel onderwerpen waarover de provincie meespreekt, gevolgen hebben voor deze leeftijdscategorie. ,,Denk aan het openbaar vervoer en aan de elfde faculteit. Maar het geldt ook voor treurige onderwerpen als verkeersongevallen. Het zijn zaken waar de provincie besluiten over neemt." De uitslag van de jongerenverkiezing kan bovendien door Statenleden worden meegewogen in hun nieuwe beleid, zegt De Rouwe, al heeft die dus geen directe invloed op de zetelverdeling in Provinciale Staten. Het rijk heeft het verzoek momenteel in overweging. Volgens De Rouwe was men verrast over het idee. ,,Wij hebben gezegd: waarom gaan we hier niet mee experimenteren?" De gedeputeerde zegt niet uit te sluiten dat de proef op termijn leidt tot een verlaging van de kiesleeftijd. Daarvoor is echter wel een verandering van de wet nodig.

