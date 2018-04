Economie woensdag, 18 april 2018

Grazend schaap op de zeedijk onder druk

Hantumeruitburen - Het beeld van groene zeedijken die begraasd worden door kuddes schapen dreigt te verdwijnen. Het aanscherpen van regels rond mestafzet zal ervoor zorgen dat schapenhouders een groot deel van hun kudde afstoten. Het bezorgt waterschappen extra onderhoudskosten. ,,De regels zijn vier weken geleden aangekondigd. Het zadelt onze pachters, de schapenhouders, met een groot probleem op", zegt Karst Tamminga van Wetterskip Fryslân. ,,De mest van de schapen is niet meer weg te zetten. Consequentie kan zijn dat er voor het begrazen straks minder animo is. Het onderhoud wordt dan duurder." Wetterskip Fryslân heeft honderden hectares aan dijk waar schapen grazen.

Enorme invloed

Het probleem zit erin dat dijken niet meer als grasland mogen worden opgegeven waarop jaarrond schapen hun behoefte kunnen doen. Alleen nog tussen 1 april en 1 november mag er schapenstront worden afgezet. ,,Dat is zeven maanden, en 7/12e van wat we tot nu toe mochten", zegt Andries Kingma uit Hantumeruitburen, pachter van zestig hectare zeedijk en houder van tweeduizend schapen. ,,Dat heeft een enorme invloed. Ik verwacht dat voor zeker een kwart van de dieren op de dijken geen ruimte meer is."

De aanscherping komt nadat gevallen bekend werden van boeren die grasland op dijken onterecht meetelden voor hun mestafzet. RVO wil daar een einde aan maken - om geen scheve gezichten te krijgen in Brussel, zo lijkt het - en betitelt de dijken nu als natuurgebied.

Schapenhouders mogen wel grasland elders gebruiken voor de mest-afzet van hun dieren. Probleem is dat het gebruik van land met schapen veel minder rendabel is dan als het wordt ingezet voor akkerbouw of melkvee. En land is steeds schaarser. ,,De schapenhouderij zal het afleggen. Dit heeft gevolgen voor de sector in heel Nederland. En dat is jammer, want sinds de eeuwwisseling is het aantal dieren al gehalveerd naar nu ruim 800.000 schapen", zegt Kingma.

De nieuwe regels botsen met de pachtopdracht van Wetterskip Fryslân. Die stelt als eis aan de pacht dat minimaal vijftien schapen op een hectare grazen. ,,Dat beleid is tegenstrijdig aan de landelijke regels."

De vakgroep schapenhouderij van LTO en Wetterskip Fryslân gaan volgende week in Zwolle in gesprek met een afvaardiging van het ministerie. Kingma, die ook voorzitter is van Vee & Logistiek, sluit mogelijk aan. Andere waterschappen en provincies die dijken beheren, hebben zich nog niet gemeld. Het Wetterskip houdt hoop op een goede afloop van het gesprek. ,,Op 15 mei moeten de opgaves voor de mestboekhouding binnen zijn. We hopen dat we dit voor die tijd kunnen oplossen en terugdraaien", zegt Tamminga.

