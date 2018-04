Regio woensdag, 18 april 2018

Friese trein moet straks vooral op accu rijden Leeuwarden - De provincie stelt een onderzoek in naar een gedeeltelijke elektrificatie van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en het volledig op accu’s laten rijden van de treinen van Leeuwarden naar Stavoren en Harlingen. Eind dit jaar moet duidelijk zijn wat het op deze manier elektrificeren van de Friese spoorlijnen kost en op welke termijn dit kan worden doorgevoerd. Het onderzoek komt er als vervolg op een besluit van Provinciale Staten van december. Die bepaalde dat alle openbaar vervoer in Fryslân vanaf 2025 vrij van uitlaatgassen moet zijn. Bij een gedeeltelijke elektrificatie rijden treinen deels op stroom van een bovenleiding, bijvoorbeeld bij het optrekken rond de stations. De overige delen van het spoor kan de trein dan op een accu rijden. Het spoor Leeuwarden-Groningen lijkt hiervoor geschikt, zei eerder ook Arriva-directeur Anne Hettinga. Relatief duur Voor de minder lange sporen naar Stavoren en Harlingen zijn zogenoemde batterijtreinen in beeld, treinen die volledig op accu’s rijden. Volgens gedeputeerde Johannes Kramer lijkt gedeeltelijke elektrificatie op die kortere en minder drukke sporen relatief duur en wordt daarom gekeken naar batterijtreinen. Eind dit jaar moet duidelijk zijn in hoeverre de maatregelen haalbaar zijn en wat ze kosten. Eerder bleek al dat volledige elektrificatie van alle spoorlijnen zeshonderd miljoen euro gaat kosten. Volgens Kramer is wel zeker dat het plan dat nu wordt onderzocht aanmerkelijk minder geld kost, maar om hoeveel het gaat is volgens hem nog niet duidelijk. Treinvervoerder Arriva zou enthousiast zijn. Kramer zegt dat het logisch is dat een nieuwe coalitie na de Statenverkiezingen van volgend jaar een besluit neemt over het wel of niet elektrificeren van het spoor. Naast het treinonderzoek kijkt Kramer ook nog naar het volledig op elektriciteit laten rijden van de Friese busvloot. Het gaat nog wat langer duren tot daarin een besluit wordt genomen. Kramer zegt dat het kan worden betrokken bij de aanbesteding van de nieuwe busconcessie. Die concessie gaat in per eind 2022.

