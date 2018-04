Regio dinsdag, 17 april 2018

Onbegrip over uitzetting uit azc in Burgum

Burgum – Zo’n dertig Afghaanse vluchtelingen uit het azc van Burgum hebben gisterochtend bij het gemeentehuis geprotesteerd tegen uitzettingen naar Afghanistan. Vrijdagochtend vroeg werd een Afghaans gezin met drie kinderen (twaalf, zeven en zes jaar) uit het azc opgehaald om teruggestuurd te worden naar het land van herkomst.

Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel stond de demonstranten te woord, maar gaf aan dat het niet aan hem is om te bepalen of Afghanistan veilig is. Hij adviseerde hen om hun zorgen kenbaar te maken aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff.

In januari nam de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel een motie aan dat uitzettingen naar Afghanistan moeten stoppen totdat de veiligheidssituatie in het land opnieuw beoordeeld is in een zogenoemd ambtsbericht. Burgemeester Gebben heeft daarop een brief gestuurd aan de staatssecretaris om de bezorgdheid van de gemeenteraad aan hem over te brengen.

Ruim tweeënhalf jaar geleden vroeg het gezin in Nederland asiel aan. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wees hun asielverzoek af. Dat de IND de bekering van de Afghanen ongeloofwaardig vindt, kan Buitenhuis, die vele gesprekken met het gezin voerde, niet bevatten. Ook de zogeheten commissie-Plaisier - die bekeringsverhalen van asielzoekers toetst - noemt het verhaal van dit gezin geloofwaardig, zegt hij.

De twee jongste kinderen zaten op de gereformeerde basisschool Oranje Nassau in Kootstertille. Daar bleven twee stoeltjes vrijdagochtend onverwachts leeg. ,,We kregen een telefoontje dat het gezin naar Zeist was overgeplaatst", zegt schooldirecteur Henk van Dijken. ,,Ik heb meteen een mail naar alle ouders gestuurd. Daarin gaf ik aan dat we beduusd zijn en vroeg ik om gebed voor het gezin.”

De impact van het plotselinge vertrek van twee leerlingen is groot, merkt Van Dijken. ,,Al is het helaas niet de eerste keer dat de juffen dit meemaken met kinderen uit het azc. Er zijn relaties opgebouwd. De kinderen spreken goed Nederlands en hebben hier vriendinnetjes. Dat ze in een politiebusje zijn weggevoerd, zoals ik heb begrepen, maakt me boos.”

