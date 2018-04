Regio dinsdag, 17 april 2018

Gerard Reve was in Greonterp bijna gelukkig Greonterp - Schrijver Gerard Reve (1923-2006) kocht in 1964 een arbeidershuisje in Greonterp en bleef er zeven jaar wonen. Dat zijn ze in het dorp niet vergeten, blijkt uit het project Reve yn Fryslân. Elza van der Lee, inwoonster van Greonterp, probeert zich wel eens te verplaatsen in het jaar 1964 en de komst van Reve in het dorp. ,,Dat moet wat geweest zijn. Reve was een vreemde snuiter en hij sleepte ook allerlei mensen achter zich aan, vrienden uit Amsterdam en zo. Dat streek hier allemaal neer, in een dorp met een paar huizen en wat boerderijen.” Van der Lee is de initiatiefnemer van het project Reve yn Fryslân. Dit project wordt zaterdag officieel afgetrapt met de onthulling van een herinneringsplaquette aan Reve. Andere onderdelen zijn nu al te zien. Het project belicht op verschillende manieren de jaren die Reve in Greonterp heeft doorgebracht. ,,Wij willen vooral laten zien hoe Reve deelgenoot werd van de dorpsgemeenschap, welke contacten er ontstonden tussen Reve en de Greonterpers”, zegt Van der Lee. Zo is er een fiets- en wandelroute uitgezet langs plekken die destijds een rol speelden in het leven van Reve. Die tocht begint uiteraard bij het arbeidershuisje waar hij woonde. Reve gaf zijn huis de naam Huize Algra, uit dankbaarheid jegens toenmalig senator en Friesch Dagblad-hoofdredacteur Hendrik Algra die zijn boeken scherp veroordeelde en zo voor veel gratis publiciteit zorgde. Dankzij die publiciteit verkocht Reve veel boeken. Met het verdiende geld kon hij het huisje in Greonterp kopen. Later veranderde Reve de naam in Huize Het Gras, naar Jesaja 40, vers 8: ‘Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.’ Tijdens zijn eerste jaren in Greonterp kregen zijn opvattingen over religie gestalte en in 1966 trad Reve officieel toe tot de Rooms-Katholieke Kerk. Een ander onderdeel van het project is een aantal levensgrote zwartwit foto’s van de schrijver, zo veel mogelijk geplaatst op de plek waar ze destijds zijn genomen. Een van de foto’s toont Reve in zwembroek, op een andere zien we de schrijver poseren met de vier dochters van de buren. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 17 april.

