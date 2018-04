Regio maandag, 16 april 2018

Kameleonserie moet Terherne impuls geven

Terherne - De nieuwe Kameleonserie, die de NCRV/KRO vanaf komende zaterdag twaalf weken lang uitzendt op NPO3, moet tienduizenden extra toeristen naar het Kameleondorp Terherne trekken.

Dat zei Nop de Graaf van het Kameleondorp afgelopen zaterdag bij de voorvertoning in café Het Wapen van Lenten achter de Kameleonboerderij. De laatste jaren trekt het themapark tussen de dertig- en veertigduizend Kameleon-dagjesmensen. In 2003 toen de eerste Kameleonfilm De schippers van de Kameleon in première ging, werd het dorp overstroomd door een slordige honderdduizend Kameleonfans.

In 2004 waren dat er zeventigduizend vanwege de slechte zomer, maar in 2005 zorgde de tweede film Kameleon ahoy weer voor een opleving. Daarna kalfde de bezoekersstroom gestadig af. Met onder meer een investering in een overdekte groene weide in 2015 werd de Kameleonattractie ook geschikt gemaakt als slechtweeraccommodatie, maar echt massaal kwamen de liefhebbers van Hielke en Sietse Klinkhamer niet meer naar Terherne. ,,We hebben de afgelopen jaren hard getrokken om de rechten te krijgen voor de serie. Na jaren strijden met uitgeverij Kluitman is het ons na acht, negen jaar eindelijk gelukt", verklaart De Graaf.

De directie van het Kameleondorp heeft nauw samengewerkt met de stichting erven Hotze de Roos, de schrijver van de populaire jongensboekenreeks, om een Kameleonserie te krijgen. Net als de vorige film is het een productie geworden van Steven de Jong, die zelf smid Klinkhamer speelt. Vergeleken met de vorige films is het allemaal wat eigentijdser, hoewel de film zich afspeelt in een ,,onzijdige tijd", legt De Jong uit. ,,Het speelt zich niet af in de vijftiger jaren. Je ziet een oude telefoon, maar ook een moderne auto", aldus De Jong.

Eigentijds

De thematiek is zeker eigentijds. Zo speelt in de eerste aflevering meteen een statushoudersgezin een belangrijke rol. Agent Zwart blijft het sullige typetje, terwijl boerenknecht Gerben een metamorfose heeft ondergaan; hij draagt onder meer een cowboyhoed. Er komen verscheidene nieuwe types op het toneel, die in de boeken van De Roos - hij schreef er tussen 1948 en 1991 zestig - niet voorkomen.

In de nieuwe serie heeft het Woudagemaal bij Tacozijl een belangrijke rol. Dit dreigt te worden opgeblazen. Natuurlijk weten de tweelingbroers dit te voorkomen. Zij worden erg energiek gespeeld door Duke en Scott Huisman uit Waddinxveen. Komend jaar zullen ze verscheidene malen in het Kameleondorp zijn, vertelt De Graaf. Zij moeten ervoor zorgen dat er meer jonge filmfans naar Terherne komen.

De opnames voor de Kameleonserie zijn allemaal gemaakt in Fryslân. Het historische hart van Sloten met het oude stadhuis is vaak te zien en de omgeving van Terherne. Volgens De Graaf van het Kameleondorp is het bedoeling dat er de komende jaren meer tv-series over de ondeugende en dappere tweeling Klinkhamer gemaakt worden.

Vanaf zaterdag 21 april om 19.25 uur op NPO 3 start de uitzending van de tv-serie. Er zijn twaalf afleveringen die ook op woensdagmiddag herhaald worden.

Reacties: