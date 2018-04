Regio maandag, 16 april 2018

Mogelijk wolf gesignaleerd bij Appelscha

Appelscha - Staatsbosbeheer en de schaapherders die op pachtbasis werken in de natuurgebieden zijn in gesprek over bescherming van de kuddes tegen mogelijke wolven. Het thema wordt urgenter nu er mogelijk ook in Fryslân een wolf is opgedoken.

Bij Boijl zijn zaterdag twee schapen van een boer gedood. De provincie Fryslân wil met een DNA-test uitzoeken of het inderdaad om een wolf gaat of dat de dieren zijn gedood door een hond. De provincie handelt volgens het wolvenprotocol die door de provincies is opgesteld. Als het inderdaad een wolf betreft of ander wild dier kan de boer via het faunafonds een schadevergoeding aanvragen.

Aaldrik Pot (adviseur bij Staatsbosbeheer, columnist voor het Friesch Dagblad en wolvendeskundige) heeft beelden van het dier bekeken en is nog niet overtuigd dat het een wolf is. ,,Het zou kunnen, maar het kan evengoed een wolfachtige hond zijn. Op basis van het filmpje is dat niet goed te zien." Maar als het inderdaad om een wolf gaat, is het niet verbazingwekkend. ,,In Drenthe zou de wolf al vaker zijn gesignaleerd, dan is een uitstapje naar Appelscha natuurlijk niet onaannemelijk."

De provincie gaat er vanuit dat als het een wolf betreft, het om een trekkende wolf uit Duitsland gaat die op zoek is naar een nieuw territorium.

In ieder geval maakt het vermoeden de gesprekken over bescherming van de schaapskuddes actueler. ,,Je kunt in eerste instantie denken aan een afrastering met fladderende linten, maar dat werkt maar tijdelijk. Voor de langere termijn zou er iets duurzamers moeten komen."

De wolf is in Nederland eind negentiende eeuw uitgestorven. Vanuit Oost-Europa wint het dier weer terrein. Volgens onderzoekers zou er in Nederland ruimte zijn voor ongeveer vijftig wolven.

