Presentatie derde ‘citybook’ tijdens Taalfestival Leeuwarden - Leeuwarder Arjan Hut is de derde van de vier schrijvers die dit jaar een citybook over Leeuwarden schrijven. Na verhalen van de Vlaamse schrijver Erik Vlaminck en de in Finland wonende Iraakse vluchteling Hassan Blasim is er nu een citybook ‘van binnen uit’. Als een kat balanceer ik op de rand van het balkon en kijk naar beneden. Het zonlicht stroomt door tuintjes en steegjes. Achter ons huis staan twee buurvrouwen te kletsen. De ene heeft een beige rok met bloemetjesmotief aan en een tuinhark in haar hand. De andere heeft een klein hondje aan de lijn dat staat te popelen om eropuit te gaan, maar nog even moet wachten. Het zijn buurvrouw Pain en buurvrouw Panic. Samen klagen ze over de buurt. Zo begint het eerste verhaal van de serie korte verhalen die Arjan Hut schreef en waarin de buurt waarin hij woont centraal staat. Geen verhalen waarin ‘vreemde ogen’ de stad bekijken maar belevenissen uit de wijk, door een buurtbewoner. ,,Het enige wat ik kan doen, is verslag doen van wat er om mij heen allemaal gebeurt", vertelt Hut over zijn boek. ,,Ik heb een miniroman geschreven met korte hoofdstukken vanuit mijn eigen omgeving. Het is niet aan mij om een citybook ter promotie van de stad te schrijven. Het is een afscheid van een karakteristieke Leeuwarder volksbuurt die op het punt staat om te verdwijnen. Ik heb ook geen mening of oordeel over wat er zich allemaal afspeelt, ik probeer de geest van de buurt te beschrijven." De Leeuwarder citybooks verschijnen in meerdere talen en worden ook als audioboek gratis ter beschikking gesteld. ,,Mijn boek is in die zin nog niet helemaal af. Ik heb het geschreven in het Fries, de Nederlandse vertaling is af en aan de Engelse wordt gewerkt. En daarna worden ze nog ingesproken." Zit voor het raam bij snackbar Het Vliet. Boven de Bonifatiustoren komt een zwarte lucht opzetten, maar in het Oosten gluurt de zon nog over de melkfabriek. De houtwinkel van Bob staat in het volle licht, het zachte geel van de muren en het oranje dak. Drie grote meeuwen steken af tegen de donderwolken als witte draken. Het lijkt wel een grote lege filmset. Dan knipt het spotlicht uit en is alles anders. Een gewone stadsstraat waar het donker is en regent. ,,Ik vind het een hele fijne vorm van verhalen vertellen, die citybooks. Het project vindt niet alleen plaats in Leeuwarden, er zijn al zo’n honderdvijftig citybooks uitgebracht, het is een schitterende vorm voor poëtische verhalen", zegt de schrijver. Dit jaar verschijnt nog een citybook, de schrijver daarvan is nog niet officieel bekend. (http://www.citybooks.eu/nl)

