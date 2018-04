Economie maandag, 16 april 2018

Bibliotheek Hallum onder marktwaarde verkocht Hallum - De voormalige bibliotheek van Hallum wordt waarschijnlijk ver beneden de getaxeerde waarde van 130.000 euro verkocht. Een koper heeft zich gemeld met het plan in het pand aan de Singel een snackbar annex lunchroom te vestigen. De ondernemer wil er maximaal 90.000 voor betalen. Het college van B en W vindt dit redelijk. Als de bibliotheek niet wordt verkocht, moeten er achterstallige onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit kost waarschijnlijk 70.000 euro en daar is geen budget voor. Slopen was ook een optie, maar ook dat kost de gemeente geld (15.000 euro). Bovendien is een lunchroom een aanwinst voor het dorp, oordeelt het college. Er waren wel een aantal andere gegadigden voor de oude bibliotheek, maar die wilden het gebouw verbouwen tot woonhuis. Op basis van de milieuwetgeving was het niet mogelijk om het bestemmingsplan daarvoor aan te passen, omdat het gebouw te dicht bij de tennisbaan ligt.

