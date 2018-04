Regio zaterdag, 14 april 2018

Hypermarkt Steenwijk raakt dorpen hard

Wolvega - Dorpen en middenstanders in de wijde omgeving van Steenwijk moeten vrezen voor omzet, banen en leefbaarheid nu de Raad van State bezwaren tegen een hypermarkt in die plaats van tafel veegde. Als de locatie van 12.000 vierkante meter aan de A32 daadwerkelijk wordt ingevuld, schaadt dat de dorpscentra enorm.

Dat zegt Cees-Jan Pen, lector Regionale Concurrentiekracht aan Fontys Hogescholen. ,,Er komt een grote supermarkt bij en dat gaat ten koste van omzet en banen in een straal van vijftien tot twintig kilometer er omheen. Vooral Steenwijk zelf, maar ook Wolvega, Diever, Havelte en Meppel zullen heel wat koopkracht verliezen. Zelfs Heerenveen wordt er mogelijk door geraakt”, aldus Pen. ,,De leefbaarheid in dorpen staat al onder druk en de komst van een hypermarkt staat loodrecht op de inspanningen voor vitale dorpscentra, leefbaarheid en inbreiding met winkels.”

Het concept van de hypermarkt - een grote supermarkt met ook een groot assortiment non-food - is in Nederland nog niet zo bekend. In Frankrijk en Engeland is het concept wijdverbreid. ,,Daar zijn spookdorpen ontstaan, dorpelingen zitten daar echt met de gebakken peren.” Volgens Pen ontstaat ook branchevervaging, waarbij speciaalzaken verdwijnen en grote ketens alles bieden. De onzekerheid over het plan in Steenwijk zou in het centrum van die plaats al voor een investeringsstop bij ondernemers hebben gezorgd.

Bezwaarmakers

Het plan voor een hypermarkt in Steenwijk stamt al uit 2012. Na meerdere juridische procedures, waarbij supermarktketen Coop en de handelsvereniging Steenwijk de grootste bezwaarmakers waren, heeft de Raad van State woensdag akkoord gegeven op de nieuwste plannen. Er komt een winkel van 12.000 vierkante meter die voor minimaal 51 procent uit (spullen uit) een supermarkt moet bestaan. In een grote ruimte, met één kassasysteem en centrale ingang, zal één exploitant ook allerlei niet-levensmiddelen - denk aan witgoed, huishoudelijke artikelen, tuin- en elektrisch gereedschap - mogen verkopen. Ontwikkelaar Focus Retail laat in andere media weten dat supermarkten in de rij staan om een hypermarkt te openen.

Gedeputeerde Sander de Rouwe laat desgevraagd weten dat Fryslân zich richt op compacte binnensteden in eigen provincie, en dat Gedeputeerde Staten niet geďnformeerd zijnover de situatie in Steenwijk.

Geen donkere wolken

Bert Piest, voorzitter van winkeliers- en ondernemersvereniging Wolvega, ziet voorlopig geen donkere wolken. ,,Een vergunning betekent nog niet dat er daadwerkelijk een hypermarkt komt. Ik heb begrepen dat Albert Heijn en Jumbo geen interesse hebben”, zegt Piest. ,,Volgens mij was het plan ook om een IKEA of Mediamarkt te trekken. Een hypermarkt in de vorm van een grote supermarkt heeft in Steenwijk en omgeving te weinig klanten. Dan moet je in het Westen zitten.”

Als er gepoogd wordt de ruimte toch met detailhandel vol te krijgen, wordt het effect op middenstand inde dorpen groter, verwacht Piest. ,,Maar ik denk dat ondernemers in Wolvega nu nog niet echt wakker liggen van de plannen.”

