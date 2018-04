Regio zaterdag, 14 april 2018

Oppositie kwaad, informatie moet over Burgum - GroenLinks en VVD willen dat het hele informatieproces om te komen tot een coalitie in Tytsjerksteradiel opnieuw wordt gedaan. De voltallige oppositie is onaangenaam verrast door de manier waarop CDA, FNP en ChristenUnie nu al voor elkaar hebben gekozen. Sjaak Hoekstra (VVD): ,,Der moat in oare ynformateur komme en dy kin opnij begjinne”. De partij gaat daartoe een voorstel indienen. Donderdagavond, tijdens de bespreking van het rapport van informateur Gjalt Benedictus, bleken de aanstaande oppositiefracties zich ‘overrompeld’ te voelen door diens advies. Ze wisten niets van een tweede gespreksronde, waarin enkel CDA, FNP en ChristenUnie betrokken waren. ,,Wij voelen ons om de tuin geleid”, aldus GroenLinks-voorvrouw Brigitta Scheepsma. Achterkamertjes ,,It is net transparant, it fielt as achterkeammerkepolityk”, vond VVD-fractievoorzitter Dineke Wagenaar. Haar partij haalde een zetel meer dan de ChristenUnie én haalde grotere stemmenwinst, maar kwam toch niet in beeld als derde partij. De FNP bleek daar weinig voor te voelen. GroenLinks en VVD hadden bij een tweede gespreksronde betrokken willen worden. ,,De informateur is al met CDA, FNP en ChristenUnie aan de formatie begonnen. Het lijkt nergens op”, vond Scheepsma. PvdA-fractievoorzitter Ellen Bruins Slot zegt dat de gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient. Over een nieuwe informatie spreekt ze nog niet. ,,Ik wil eerst met mijn partij overleggen. Maar ik deel de kritiek.” Oppositiepartijen verbaasden zich over de redenering achter de keuze voor de ChristenUnie. Bij het laten vallen van de PvdA geldt het stemmenverlies van die partij als argument. ,,Maar bij de keuze voor een nieuwe derde partij blijkt stemmenwinst geen enkele rol te spelen”, bracht Scheepsma in. GroenLinks won een zetel, werd de derde partij in de raad, maar het CDA zag te veel programmatische verschillen. Lees verder in het Friesch Dagblad van 14 april 2018

