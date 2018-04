Regio zaterdag, 14 april 2018

Protest tegen uitzetting azc Burgum - Raadsleden uit Tytsjerksteradiel en Leeuwarden hebben gisteravond in Burgum een stil protest gehouden tegen de uitzetting van een Afghaans gezin uit het azc. Het gezin, bestaande uit de ouders en drie dochters, werd gisterochtend naar het detentiecentrum in Zeist overgebracht. Aan het protest deden ongeveer vijfentwintig mensen mee. Naast raadsleden en oud-raadsleden van GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en de PvdA liepen ook enkele predikanten mee. De tocht ging van het gemeentehuis naar het centrum van het dorp. Brigitta Scheepsma, fractievoorzitter van GroenLinks in Tytsjerksteradiel, zei na afloop dat de deelnemers wilden laten zien dat ,,dit echt niet kan”. ,,Deze mensen zijn inwoner van onze gemeente. Wij hebben een zorgplicht jegens hen.” In Tytsjerksteradiel en Leeuwarden werd onlangs een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen voorlopig geen mensen uit te zetten naar Afghanistan.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties