Makkum worstelt nog met tweede scheepsdok De Vries Met de bouw van een tweede droogdok wil Koninklijke De Vries Scheepsbouw fors investeren in Makkum. Het dorp is blij met de extra werkgelegenheid, maar heeft zorgen over het dorpsgezicht. Makkum | Het blijft even stil aan de lijn als Arnold Walinga wordt gevraagd om een reactie op de plannen voor een nieuwe ‘kathedraal’ voor luxe jachtenbouwer De Vries. De voorzitter van de Vereniging van Bedrijven in Makkum lijkt in een spagaat te zitten. ,,We zijn blij met de investering. Er spreekt vertrouwen uit dat De Vries zo veel wil investeren in het dorp. Maar waar het nieuwe dok nu gesitueerd is... het zou mooi zijn als-ie meer achter het huidige dok komt te liggen”, zegt Walinga. ,,Als het minder invloed op het aangezicht van het dorp heeft, zou dat voor bewoners, bedrijven en toerisme met recht prettiger zijn.” Koninklijke De Vries Makkum heeft een tweede droogdok bedacht dat zestig meter achter de huidige grijs-blauwe loods uitsteekt. Het schiereilandje waar de werf op staat wordt zo nog wat verder ingevuld. Tussen de huidige en de nieuwe werf (paars gekleurd in de plattegrond van de nieuwe situatie) moeten de bedrijfsschool, magazijnen, kantoren en werkplaatsen (roze en oranje) komen die eveneens nieuw worden neergezet. Voor die ‘bijgebouwen’ is al groen licht en de sloop en nieuwbouw zou eerdaags van start gaan. Op een inloopavond voor het dorp heeft De Vries de investeringsplannen medio maart uit de doeken gedaan. Naast positieve geluiden kwam ook kritiek op de impact op het uitzicht, met name van bewoners en bedrijven aan het Achterdijkje, het oude gedeelte van Makkum gelegen aan het water tegenover De Vries. ,,We zijn blij dat er werkgelegenheid bij komt, maar met de nieuwe locatie zijn we niet zo blij”, onderschrijft Otto Gielstra van stichting Ald Makkum de gevoelens. Het tal werknemers zal stijgen van drie- naar vierhonderd. ,,Het nieuwe dok steekt zestig meter voorbij het huidige dok, dan heb je bijna geen zicht meer op het watergebeuren. Het havengebied wordt op die manier dichtgezet.” Naar achteren Súdwest-Fryslân heeft die kritiek al ter hand genomen en scheepsbouwer De Vries voorgesteld om het nieuwe droogdok met een lengte van 166 meter, 37 meter breed en 28 meter hoog deels in de 1e Insteekhaven te plaatsen. Die ligt aan de havenkant van Makkum en daarmee verdwijnt de nieuwe ‘kathedraal’ uit het zicht. Havenactiviteiten aan de andere zijde van de 1e Insteekhaven zouden niet worden geschaad, ook al wordt ruim 25 meter van het water ‘ingenomen’. De jachtbouwer laat in een brief aan de gemeente weten gecharmeerd te zijn van het idee, praktische en procedurele voordelen te zien, maar wel aan de strakke planning voor de bouw vast te willen houden. November 2019 moet de aanbouw van het eerste Feadship namelijk aan de orde zijn om aangenomen opdrachten - de orderportefeuille zit vol tot mei 2022 - te kunnen uitvoeren. In augustus zou dan ook de eerste schep in de grond moeten voor het nieuwe dok. De Vries vraagt de gemeenteraad medio mei met beide plannen in te stemmen. Er is dan tijd om het idee van de gemeente uit te werken. Lees verder in het Friesch Dagblad van 13 april 2018

