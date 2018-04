Regio vrijdag, 13 april 2018

Midden-Fryslân wordt proeftuin voor busvervoer

Leeuwarden | Stel dat er, op de trein na, helemaal geen openbaar vervoer is in de regio. Wat is er dan in uw dorp of stad nodig voor goed openbaar vervoer? Over deze vraag buigen zich de komende tijd inwoners van het gebied tussen Leeuwarden, Franeker, Sneek en Joure.

Met het experiment hoopt de provincie inzicht te krijgen in de wensen en verlangens van de bevolking op het gebied van openbaar vervoer, zei provinciaal beleidsmedewerker Coen Dijkman gisteren op het Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân. ,,Misschien wil het ene dorp een deelauto en het andere de bestaande bus houden. Zulke suggesties nemen we mee bij de aanbesteding van de nieuwe concessie van het busvervoer.” Het experiment wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

Er werd ook gesproken over een ander bus-experiment, het plan om de buslijnen 51 en 54 (Leeuwarden-Dokkum) niet meer door de dorpskernen laten rijden. Dat riep bij de bevolking veel protest op. ,,We waren verrast door de vele protesten”, zegt Dijkman daarover. ,,Er zijn plannen om voor sneller en veiliger openbaar vervoer nog veel meer buslijnen te strekken. Deze twee waren volgens ons het minst gecompliceerd.”

De reacties kwamen volgens Dijkman vooral van mensen die verder moesten fietsen of lopen naar een bushalte. ,,Tegenstanders roeren zich altijd het sterkst. We gaan ook kijken hoe dorpsbewoners het ervaren als de bus niet meer vlak voor hun huis langs rijdt. Het strekken van lijnen is ook bedoeld voor een grotere verkeersveiligheid in de dorpen.”

Lijn 54 begint in juli 2018 met de de nieuwe route. Bij Lijn 51 wordt deze gefaseerd ingevoerd: vanaf deze zomer bij Rinsumageast en Gytsjerk en in de zomer van 2019 bij bushalte Stiennendaam en Aldtsjerk.

