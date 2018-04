Regio vrijdag, 13 april 2018

Boeren kiezen voor grondgebondenheid Leeuwarden | De Nederlandse melkveehouderij kiest nadrukkelijk voor zogeheten grondgebondenheid. In 2040 halen de boeren het gras voor hun koeien van het eigen bedrijf of uit de directe omgeving, dat wil zeggen binnen twintig kilometer van hun boerderij. Daar rijden ze ook alle mest uit. En soja uit ontgonnen Zuid-Amerikaans oerwoud gaat in de ban. Dat blijkt uit een advies voor een toekomstbestendige melkveehouderij, dat in opdracht van de zuivelindustrie en boerenorganisatie LTO is opgesteld door een commissie van vijf melkveehouders en externe deskundigen. Het advies is gisteren gepresenteerd. Tot 2025 moeten al forse stappen worden gezet. Voor die periode is het advies bindend: de zuivelindustrie en LTO hebben toegezegd de boeren met scherpere leveringsvoorwaarden en andere financiële prikkels de gewenste richting op te duwen. De commissie doet enkele suggesties. Ze formuleert die positief: boeren die kiezen voor grondgebondenheid zouden een hogere melkprijs moeten krijgen dan collega’s die dat niet doen, goedkoper geld moeten kunnen lenen bij de bank of tegen gunstigere voorwaarden grond moeten kunnen pachten. Omdat grondgebondenheid goed is voor de waterkwaliteit, zouden waterschappen de boeren kunnen belonen. Ook Europese landbouwsubsidies kunnen worden ingezet om de transitie van de melkveehouderij te stimuleren. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 13 april

