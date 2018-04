Regio vrijdag, 13 april 2018

Lijsttrekker nu al weg bij lokale partij in Drachten Drachten | Drie weken na de verkiezingen is de eerste afsplitsing in de gemeenteraad van Smallingerland al een feit. Fractievoorzitter en lijsttrekker Willem de Boer van Smallingerlands Belang maakte gisteren bekend dat hij alleen verdergaat en op termijn aansluiting wil zoeken bij een andere partij. De Boer noemt als verklaring voor zijn opstappen dat hij te weinig ruimte krijgt om de fractie op zijn eigen manier te leiden. Hij liet zijn besluit gisteren aan de burgemeester en de raad weten. De Boer werd vorig jaar lid van de lokale partij, nadat hij werd gepolst voor een plaats op de kandidatenlijst. Hij werd lijsttrekker en kreeg 1202 stemmen. Nu heeft hij dus slechts twee weken een zetel van de partij bezet. ,,De manier waarop de partij wordt bestuurd valt me tegen. Veel leden hebben dubbele functies, zo zitten er bestuursleden in de fractie. Hierdoor heb ik niet voldoende ruimte gekregen om de leiding te nemen binnen de fractie.” Donderslag ,,Dit kwam als een donderslag bij heldere hemel”, zegt raadslid Meine Hofman, die als derde op de kieslijst van SB stond. ,,Wij hadden de avond ervoor nog een brede fractiebijeenkomst en toen heeft hij hier niets over verteld.” Hofman begrijpt het argument van De Boer niet. ,,We hebben weinig leden, daardoor hebben sommige mensen dubbele petten op. Maar dit was een noodoplossing aangezien er al drie nieuwe bestuursleden zijn gevonden die tijdens de algemene ledenvergadering op 30 april worden geïnstalleerd. Hiermee vervalt De Boers kritiek.” De Boer levert zijn zetel niet in. ,,Ik wil het vertrouwen dat de kiezer in mij heeft gesteld niet beschamen.” Hij is niet van plan om de hele raadsperiode als eenmansfractie verder te gaan. ,,Ik wil me uiteindelijk aansluiten bij een andere partij. Welke weet ik nog niet, maar het zal een middenpartij zijn.” Smallingerlands Belang ging na de afgelopen verkiezingen van twee naar drie zetels.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties