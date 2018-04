Regio vrijdag, 13 april 2018

Toerist weet Leeuwarden nu al goed te vinden

Leeuwarden De meeste evenementen moeten nog komen, maar in Leeuwarden is het effect van Culturele Hoofdstad 2018 al duidelijk te merken. Overal in het centrum lopen mensen rond met plattegronden in de hand, samen of in groepjes turend naar gevels en stilstaand bij monumenten als Us Heit.

,,Het is aanzienlijk drukker geworden, het aantal toeristen is fors toegenomen en dat merk ik dagelijks.” Tjip Douwstra runt sinds drie jaar delicatessenzaak House of Taste in de Kleine Kerkstraat. ,,Er is nu altijd volk op straat en ik merk dat het ook in mijn winkel een stuk drukker is geworden. Maar ook als je naar het plein voor de Oldehove en Lân fan Taal kijkt: er lopen altijd mensen. Ik praat ook graag even met mijn klanten en ze komen echt overal vandaan.”

Jelle de Visser rijdt sinds begin april op zaterdagen met een toeristentreintje door de stad. De eerste mooie zaterdag merkte hij dat de treintjes – met zestig zitplaatsen – aardig gevuld waren. ,,Ik kan geen vergelijking maken met andere jaren omdat ik dit jaar voor het eerst echt ben gaan rijden. Maar ik zie wel dat het in de stad een stuk drukker is dan voorheen. En ja, dat lijkt mij toch echt het culturele-hoofdstadeffect.”

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 13 april

Reacties: