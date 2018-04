Regio vrijdag, 13 april 2018

Kootstertille ziet niets in alternatieve locatie vergister Kootstertille Plaatselijk Belang Kootstertille ziet niets in de alternatieve locatie voor de biovergister in het dorp. ,,Hjir wurdt it allinnich mar slimmer fan”, aldus Lys Visser. Volgens het nieuwe voorstel komt de biovergister zes- tot achthonderd meter westelijker te liggen, verder weg van Kootstertille. Omwonenden vreesden stankoverlast, drukte van zwaar verkeer en explosiegevaar in verband met de nabijheid van gasstations van de NAM en de Gasunie. Visser heeft precies dezelfde bezwaren tegen de nieuwe locatie. ,,In pear hűndert meter makket ommers neat út as it om stjonkerij giet”. Ook het risico van explosies is volgens haar niet geweken: Westkern 10 ligt verder van het Gasuniestation, maar wel vlakbij het NAM-station. Maar de ontevredenheid van Plaatselijk Belang reikt verder. Het alternatieve plan behelst namelijk meer dan enkel een andere locatie. Ondernemer UES krijgt met minimaal een jaar vertraging te maken. Voor UES betekent dat een inkomstenderving van ongeveer twee miljoen euro. Om dat te compenseren wil het bedrijf naast de biovergister ook een biomassacentrale laten bouwen. Die verbrandt geen mest, maar houtsnippers om elektriciteit te produceren. ,,Wy krije der dus noch sa’n raar ding by. It alternatyf is noch slimmer as it oarspronklike plan”, oordeelt Visser. Mest stinkt meer dan houtsnippers, maar Visser vreest voor de rook die bij de verbranding vrijkomt. ,,Okkerdeis rűkten wy hjir peaskefjoeren hielendal út Dútslân wei. En dy sintrale komt hjir om ‘e doar!” Ze vreest vooral hoge concentraties roet en fijnstof die slecht zijn voor het milieu en de gezondheid. Gisteravond konden Plaatselijk Belang en andere omwonenden zich over de vergister uitspreken tijdens de informatiecarrousel in het gemeentehuis, in het bijzijn van de raad en de burgemeester. Niemand maakte daarvan gebruik. ,,Wy ha al tolve kear ynsprutsen. Diskear ha wy it oars oanpakt”, legt Visser uit. ’s Middags was er een besloten bijeenkomst met raadsleden die de vergister in portefeuille hebben. Na afloop heeft Plaatselijk Belang met hen gesproken en een verklaring voorgelezen. ,,Om my komt dat ding yn Sibearje. Yn elk gefal ergens fier fan ‘e bewenne wrâld”. Het verzet van Plaatselijk Belang verhoogt wellicht de kans dat de raad het alternatieve plan, dat ook nog eens ruim 260.000 euro extra kost, afwijst. In dat geval komt de vergister toch op de oorspronkelijk beoogde locatie, dicht bij het dorp. ,,Dy konsekwinsje is net ús keuze. Dat is de ferantwurdlikheid fan de rie.” Volgende week spreekt de raad over het alternatief. Naar verwachting hebben de partijen meer tijd nodig om tot een definitief besluit te komen.

