Regio donderdag, 12 april 2018

Meer begrip voor Frisian Flag, al blijft de kritiek

Leeuwarden - ,,Blauw is het goede land, en rood zijn de opstandelingen. Die zijn gemeen en slecht en moeten wij verslaan.” Commandant Arnoud Stallmann van Vliegbasis Leeuwarden geeft uitleg bij een grote kaart van Noord-Europa, over het scenario dat de deelnemers van luchtmachtoefening Frisian Flag gisteren uitvoerden. Zijn publiek bestond voornamelijk uit omwonenden van de vliegbasis, die een kijkje achter de schermen kregen.

Dat kijkje is een proef van de vliegbasis om de transparantie tijdens Frisian Flag te vergroten. Frisian Flag begon maandag, en leidt ieder jaar steevast tot klachten over lawaai. Voor het eerst in de geschiedenis van de oefening komen per dag twee groepen met onder andere omwonenden of bestuurders langs. Zij krijgen in een tent langs de startbaan uitleg over de oefening, zien straaljagers komen en gaan, en zien via radarbeelden hoe het scenario van die dag zich ontvouwt.

Communicatie

Die transparantie is nodig, vindt Gerard Veldman, namens Koarnjum lid van de COVM (Commissie Overleg en Voorlichting Milieu) van de vliegbasis. ,,De communicatie was de afgelopen tijd slecht. De basis was vaak onbereikbaar en omwonenden wisten niet wat er gebeurde. Zeer vervelend.”

Veldman stelt de uitnodiging daarom op prijs. ,,Ik zie het als een handreiking. Het geeft inzicht en dat kweekt begrip. Ik word ook weleens geconfronteerd met boze mensen. Ik kan hen nu beter vertellen wat er gebeurt. Dat verhoogt de acceptatie. En je kunt je beter voorbereiden als je weet wat er komt. Als je weet dat er over vijf minuten een straaljager aankomt geeft die nog steeds veel lawaai, maar als je erdoor verrast wordt is het nog erger.”

Twijfel

Veldman en Geert Verf uit Marsum, die samen al decennia de geluidshinder van de vliegbasis bestrijden, twijfelden wel over het aannemen van de uitnodiging. ,,Vroeger had dit niet gekund”, denkt Verf. ,,Toen was het echt omwonenden versus de vliegbasis, en hadden we het gezien als heulen met de vijand. Maar in deze tijd past het. We werken steeds meer aan een gezamenlijk belang, namelijk het voorkomen van overlast.”

Ook Annet van Beek uit Leeuwarden ziet het exclusieve kijkje achter de schermen niet als omkoperij. ,,En als dat wel de bedoeling is, werkt het niet want ik blijf kritisch”, meldt ze. Wel is ze blij met het initiatief. ,,Voorheen was er weinig informatie. En nu ik zelf meer informatie heb, kan ik het ook beter uitleggen aan anderen. Het is voor onze veiligheid belangrijk dat de piloten goed getraind blijven. Frisian Flag is in deze provincie een begrip voor lawaai, maar het is meer dan dat”

Voor Bernard Veerman uit Wjelsryp verandert de middag op de vliegbasis weinig. ,,Het is wel leuk”, zegt hij schouderophalend. ,,Je krijgt wat meer feeling bij de oefening. Maar Frisian Flag zorgt al dertig jaar voor hinder in Leeuwarden en omgeving en ik blijf er bij dat het daarom beter is om de oefening te rouleren. Als er oorlog uitbreekt is dat ook echt niet boven deze provincie, dus moeten ze ook op andere plaatsen oefenen. Dat is realistischer.”

Ondanks zijn kritiek op de oefening heeft Veerman zijn fotocamera wel meegenomen. ,,Ik ben er nu toch. Dan kan ik net zo goed mooie foto’s maken.”

We weten dat we hinder veroorzaken

Kritiek houd je altijd, dat beseft Jayme Tol, woordvoerder van de Vliegbasis Leeuwarden. ,,En dat is ook goed, want zo komen we op een hoger niveau. We weten dat we hinder veroorzaken, maar we proberen dat wel zo goed mogelijk te voorkomen. We hebben dit jaar echt geprobeerd om de mensen goed te informeren, en op zo’n dag als vandaag proberen we de mensen mee te nemen in de oefening. We hoeven niet opeens beste vrienden te worden, maar willen wel op een goede manier met mensen in gesprek.”

Geert Verf zag gisteren aan de baan al resultaat van die gesprekken. ,,Je ziet dat vliegtuigen met zwaardere motoren de naverbrander niet gebruiken bij het opstijgen. Dat deden ze vorig jaar nog wel. En de lichtere toestellen doen de naverbrander sneller uit.” Toch ziet hij nog genoeg verbeterpunten. ,,Zie je die MiG?”, vraagt hij, terwijl hij naar het verouderde Sovjet-toestel van Polen wijst. ,,Die laat een gigantische zwarte streep met uitstoot achter. Over die kerosinegeur kreeg ik al een paar klachten.”

De oefening duurt tot en met 20 april en is voornamelijk bedoeld om internationale samenwerking op defensiegebied te verbeteren. Dat doen de deelnemers vanaf Leeuwarden omdat de vliegbasis dichtbij het grote oefengebied boven de Noordzee ligt. ,,Een ongeëvenaard gebied”, aldus commandant Stallmann. Er doen dit jaar zeventig vliegtuigen mee aan Frisian Flag.

