Koepels: onderwijs moet flexibeler worden Leeuwarden - Het Nederlandse onderwijs is volgens de onderwijsinspectie de afgelopen twintig jaar geleidelijk achteruitgegaan. Het basisniveau wordt nog steeds gehaald, maar het niveau als geheel is teruggelopen. Voorzitter Hans Wildeboer van de Friese koepel Fricolore voor christelijk voortgezet onderwijs ziet in het kritische rapport dat gisteren naar buiten is gebracht een bewijs dat de nadruk op eindtoetsen als de Citotoets en het centraal eindexamen moet worden aangepast. ,,Er wordt te veel gefocust op een einddoel waardoor andere zaken geen of nauwelijks aandacht krijgen." Hij doelt hiermee op het onderdeel burgerschap, waaronder kennis van de eigen omgeving en het bestuur hiervan worden verstaan. Volgens de onderwijsinspectie lopen de resultaten in Nederland op het gebied van burgerschap achter in vergelijking met het buitenland. ,,De kritiek van het rapport is heel scherp, maar ik herken het wel. Ook bij ons op het Comenius zou meer aan burgerschap gedaan kunnen worden, maar het onderwijsprogramma is overladen waardoor hier weinig ruimte voor over blijft." Dit heeft ook te maken met de keuzes die de school maakt. Geschiedenisdocent Ellen Rombout van rsg Simon Vestdijk in Harlingen laat weten dat op deze school veel aandacht aan burgerschap wordt geschonken. ,,Wij hebben er tijd voor. De leerlingen krijgen in de derde klas drie uren geschiedenis van vijftig minuten en in de vijfde klas van het atheneum zijn dit al vier uren. Ik ken ook collega’s in Leeuwarden die het met twee uren per week moeten doen." Het beperkte aanbod van burgerschap heeft volgens Fricolore-voorzitter Wildeboer ook te maken met risicomijdend gedrag bij scholen. ,,Scholen focussen zich op de stof die getoetst wordt. Doordat burgerschap nu niet getoetst wordt, blijft het gauw liggen." Volgens hem zouden scholen meer vrijheid moeten krijgen voor het aanbieden van de eindexamens. ,,Leerlingen moeten examens kunnen maken op het moment waarop zij daar aan toe zijn." Naast de examens zouden volgens bestuurder Wiebe Wieling van de openbare onderwijskoepel Piter Jelles de regels soepeler gemaakt moeten worden voor het aanbieden van vakken op verschillende niveaus. ,,Voor Impulz is hier een uitzondering gemaakt. Maar er zijn nog altijd beperkende regels voor het reguliere onderwijs wanneer je bijvoorbeeld wiskunde op vmbo-niveau wilt aanbieden aan een havoleerling." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 12 april

