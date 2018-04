Economie donderdag, 12 april 2018

Scheepswerf De Vries bouwt tweede ‘Kathedraal’ Makkum - Scheepsbouwer De Vries Makkum heeft de orderportefeuille voor luxe jachten zo vol zitten dat de bouw van een tweede droogdok in Makkum noodzakelijk is. De scheepswerf vraagt de gemeente Súdwest-Fryslân snel in te stemmen met de nieuwbouw waarin schepen van tenminste negentig meter van het merk Feadship zullen worden gemaakt. De andere optie is het verhuizen van de volledige werf, schrijft directeur Sijbrand de Vries aan de gemeenteraad. De wens voor zo’n tweede ‘kathedraal’ leeft al langer bij de familie De Vries. In 1906 begon het bedrijf een werf in Aalsmeer en op 1 augustus 2005 werd de Amels werf aan de Strânwei in Makkum toegevoegd. In dertien jaar groeide het werknemertal daar van 78 naar 300. De Vries verwacht dat het nieuwe droogdok 75 tot 100 nieuwe functies oplevert. Het droogdok van 180 bij 40 meter en ruim 30 meter hoog moet in november 2019 in gebruik zijn om de aanvraag voor nieuwe en gereviseerde luxe jachten aan te kunnen. Er is net een grote order binnengehaald en meer werk lonkt. Om de oplevering te halen zal de raad nog in mei moeten instemmen. De scheepsbouwer zegt graag in Makkum te blijven, vanwege het enthousiasme voor de werf en omdat investeringen zijn gedaan. De huidige productiehal werd in 2005 al opgeknapt en in maart dit jaar werd bekend dat kantoren, het magazijn, de bedrijfsschool en de werkplaats zullen worden vervangen door nieuwbouw. Twee plannen Voor de exacte plek van het nieuwe dok zijn echter nog twee plannen in omloop. Omwonenden hebben medio maart laten weten niet blij te zijn dat het nieuwe dok zestig meter achter de huidige hal uitsteekt. Súdwest-Fryslân heeft daarop voorgesteld het dok deels in de 1e Insteekhaven te bouwen. Daarmee zien Makkumers er nog weinig van. De scheepswerf is gecharmeerd van het idee, maar doorrekening van de plannen vergt tijd en brengt de opleverdatum in gevaar. De Vries vraagt de raad akkoord te geven op beide plannen. ‘Top of the bill’ Het college van B en W staat achter de plannen. ,,Wij juichen het toe dat een top of the bill jachtbouwer in de wereld wil uitbreiden in Makkum. Het is een impuls voor de werkgelegenheid in de maritieme sector in het Noorden", zegt wethouder Maarten Offinga. ,,Er zal werk bijkomen voor lassers, schilders en houtbewerkers, maar ook ontwikkelaars van hoogwaardige technologie." Hij rekent erop dat de bedrijfsschool verder uitbreidt. Directeur Sijbrand de Vries wijst de raad nog fijntjes op de noodzaak van verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. Daar moeten de Fead-ships door. Provincie, rijk en bedrijven willen meebetalen, maar Brussel wees een eerste subsidieverzoek af. Er volgt snel een nieuwe aanvraag.

