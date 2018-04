Regio donderdag, 12 april 2018

Verrassing over vertrek directeur De Friesland Leeuwarden - In Fryslân wordt verrast gereageerd op het vertrek van Bert van der Hoek bij De Friesland Zorgverzekeraar. Het bedrijf kondigde gisteren aan dat de directievoorzitter per 1 oktober zijn werkzaamheden neerlegt. Van der Hoek trad in oktober 2015 aan als opvolger van Diana Monissen. Onder zijn leiding leverde het bedrijf zijn autonome positie in binnen het Achmea-concern. Dat leidde tot de integratie bij Achmea-onderdeel Zilveren Kruis, die per 1 april werd doorgevoerd. Over de reden van het vertrek doen beide partijen geen mededelingen. ,,Er is natuurlijk veel gebeurd de afgelopen periode", zegt woordvoerder Rob Propsma, waarbij hij doelt op de perikelen rond de fusie met Zilveren Kruis. ,,In gesprekken met de raad van bestuur van Achmea is men tot deze conclusie gekomen." Propsma benadrukt hierbij dat geen sprake is van een conflict en dat Van der Hoek de komende maanden nog de gelegenheid krijg de reorganisatie te begeleiden. Toezeggingen Voor Roderik Mol van vakbond CNV komt de aankondiging als een verrassing . ,,De organisaties zijn tien dagen geleden in elkaar geschoven, en opeens moet hij ook weg." Volgens Mol maken werknemers zich vooral zorgen over het nakomen van toezeggingen die zijn gedaan over de toekomst van het bedrijf. ,,Over de strategie, de eigenheid van De Friesland en de regionale positionering. De directeur heeft daar een belangrijke rol in." Sinds 1 april zijn ook Zilveren Kruis-bestuurders Georgette Fijneman en Han Tanis lid van de directie van De Friesland. Tot 1 oktober vormen ze een vierkoppige directie met Steven Hofenk en Van der Hoek. Mol wijst erop dat met Van der Hoek de laatste persoon verdwijnt in de directie die niét afkomstig is van Achmea. ,,Er blijft weinig Fries over in de key positions van De Friesland." Ook Bart Maats van de Friese Huisartsenkring zag het vertrek niet aankomen. Hij hoopt dat de opvolger meer oog heeft voor huisartsenzorg. ,,De laatste twee jaar is de ontwikkeling van de Friese huisartsenzorg tot stilstand gekomen, al wil ik niet zeggen dat het aan Van der Hoek ligt. Ik hoop vooral dat men bij Zilveren Kruis meer het belang inziet van investeren in huisartsenzorg." Maats zegt dat de lange arm van Zilveren Kruis de afgelopen jaren al zichtbaar was in het handelen van Van der Hoek. Met de toetreding van de twee Zilveren Kruis-directeuren tot de directie van De Friesland wordt hij er niet geruster op. ,,Ik vraag me af of het hier beter van gaat worden." Doublures Marcel Kuin, bestuurder van de Antonius Zorggroep in Sneek is deels verrast door het vertrek. ,,Na de fusie zag je een aantal doublures ontstaan in het bestuur. Het is jammer dat hij vertrekt. Hij was erg gericht op samenwerking en zorgde voor een andere toon aan de onderhandelingstafel. Ik hoop dat Zilveren Kruis die lijn doortrekt." Zijn vertrek ziet hij niet als gevolg van een machtsstrijd. ,,Het is een logisch gevolg van de fusie. Er komen ongetwijfeld mensen terug met oog voor de specifieke plek van ziekenhuizen in Fryslân. Ze zitten alleen niet meer op het niveau van raad van bestuur of directie." Kuin hoopt dat Zilveren Kruis oog blijft houden voor een regionale inkleuring van het beleid. ,,Fryslân is wat anders dan de Randstad. Ze hebben een marktaandeel van 80 procent hier, dus moeten dingen hier goed regelen. Ik weet dat ze dat in Drenthe en Amsterdam doen en heb er vertrouwen in dat het hier niet anders gaat. Maar het moet natuurlijk nog wel in de praktijk blijken." Van der Hoek was gisteren onbereikbaar. Volgens Propsma zal hij vooreerst niet reageren. De verzekeraar wil niets zeggen over een mogelijke vertrekvergoeding.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties