Regio donderdag, 12 april 2018

Deinum: geen mondelinge toezegging over parkeren Leeuwarden - Er zijn geen toezeggingen gedaan aan de ontwikkelaars van het nieuwe Cambuurstadion dat het parkeren gratis zou worden. Dat zei wethouder Henk Deinum gisteren na vragen van Otto van der GaliŽn van Lijst058. De gemeenteraad sprak gisteravond met Deinum over het stopgezette proces om een nieuw Cambuurstadion te bouwen en het WTC-gebied te herontwikkelen. Het parkeren is een van de twee voornaamste redenen waarom de ontwikkelaars de plannen voorlopig hebben stilgelegd. De andere belangrijke reden is de komst van een Bauhaus-bouwmarkt die concurrentie oplevert voor de geplande komst van een Karwei naar het WTC-terrein. Ontwikkelaars Dijkstra Draisma en Wyckerveste, en Jan Anker, de beoogd eigenaar van het WTC-complex, willen dat de gemeente de aanleg van parkeerplaatsen betaalt en dat het parkeren gratis wordt. Zo staat het in de businesscase die de partijen vorig jaar presenteerden. Maar in het raadsbesluit van de gemeente - dat daarna is genomen - staat juist dat de ontwikkelaars voor de aanleg moeten zorgen en dat betaald parkeren wordt ingevoerd. Volgens Van der GaliŽn zou Deinum de ontwikkelaars mondelinge toezeggingen hebben gedaan met betrekking tot het parkeren. Volgende week komen de ontwikkelaars voor een gesprek naar de raad. Van der Galien kondigden al aan deze vraag ook aan hen te stellen. Volgens Deinum weet hij sinds eind december dat de komst van een Bauhaus bij het WTC problemen kan opleveren. Hij had echter niet het signaal gekregen dat het zou kunnen leiden tot een breekpunt. ,,Ik wist van de zorgen maar tot de brief van Goede Vrijdag wist ik niet dat Anker het als een struikelblok zag. Wij wilden hierover in gesprek gaan."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties