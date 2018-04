Regio woensdag, 11 april 2018

Bewoners Skieding: dit voelt als zwaard van Damocles

PIETER ATSMA

Buitenpost Dan ligt er na jaren praten eindelijk een ontwerp voor de reconstructie van de Skieding, en dan komt dán nog eens het verzoek voor een extra toegangsweg naar bedrijventerrein Lauwerskwartier. De gemeente had daar veel eerder mee moeten komen, vinden bewoners van de Skieding. Op de hoorzitting over de reconstructie van de weg zei Wiranda Storm gisteravond dat ze zich overvallen voelen.

De reconstructie van de provinciale weg tussen Surhuisterveen en de A7 heeft een lange geschiedenis, met veel discussie en verschillende ingetrokken voorstellen. In december werd uiteindelijk het ontwerp gepresenteerd. De streek kon zich daarover gisteravond laten horen in het gemeentehuis in Buitenpost.

Het overgrote deel van de avond ging over de ontsluiting van het bedrijventerrein Lauwerskwartier. Dat bedrijventerrein heeft één toegangsweg en eigenlijk is iedereen het erover eens dat dit te weinig is. Achtkarspelen en de ondernemers kwamen onlangs met het voorstel voor een aansluiting aan de kant van de Skieding, via een parallelweg naar de toekomstige ovonde bij de Heidelaan.

Wethouder Jouke Spoelstra wees erop dat wordt gewerkt aan een uitbreiding van Lauwerskwartier met ruim vier hectare, en dat voor al die kavels inmiddels al een koper is. Dat is te meer een reden voor een extra toegangsweg, zei Spoelstra. ,,Als er iets gebeurt zit het hele industrieterrein op slot."

Het probleem is dat bewoners van de Skieding niets zien in de aangedragen oplossing. De parallelweg komt vlak langs hun gevels, zei Storm namens vier bewoners, en er komen misschien wel honderd vrachtwagens langs per dag. Slecht dus voor hun woongenot én de verkeersveiligheid: hun kinderen moeten erlangs fietsen naar school. ,,Dit is bijna het zwaard van Damocles."

Nooit ter sprake

Storm zei dat ze lange tijd in gesprek is geweest met de provincie over de reconstructie en dat de extra aansluiting nooit ter sprake is gekomen. Tot de gemeente er in december mee kwam. ,,Ik vraag mij nog steeds af waar de gemeente de andere tien jaar geweest is."

Ze zei verder verontwaardigd te zijn over het optreden van wethouder Spoelstra eerder die avond, die in haar ogen amper wilde luisteren naar de omwonenden. Spoelstra zat toen niet meer in de zaal.

Een alternatief voor de oplossing van de gemeente is een nieuwe aansluiting met de rotonde bij de Groningerstraat, vlakbij de huidige toegangsweg. Dat is verre van ideaal, zei Ale Procee van ondernemersvereniging H&I Surhuisterveen. Die rotonde is nu al druk en een vijfde aansluiting zou volgens hem zorgen voor nog meer verkeersverstopping.

Procee benadrukte wel het belang van een extra ontsluitingsweg. ,,De zaak staat nu al op slot. Het verkeer kan er niet op en niet af." Ook als er een calamiteit plaatsvindt, zei hij, is er een groot risico met een dermate groot bedrijventerrein - er zitten naar schatting ruim vijftig ondernemingen - en slechts een ontsluiting. Hij opperde nog het verschuiven van de ovonde in noordelijke richting, zodat de bewoners geen vrachtverkeer voor hun deur langs zien komen.

Mogelijk is dat laatste een oplossing. Het zou wel betekenen dat enkele bewoners moeten worden uitgekocht. Bewoner Storm zei dat over oplossingen te spreken is. ,,Maar ga dan wel met ons in overlég. De ruimte daarvoor is er."

Gedeputeerde Sietske Poepjes zei wel kans te zien om tot een oplossing te komen, als de Staten de extra aansluiting willen. ,,Als wij de opdracht zouden krijgen om in alle rust met elkaar om de tafel te gaan, denk ik dat in potentie vrij veel mogelijk is."

De besluitvorming in Provinciale Staten vindt plaats op 28 april.

