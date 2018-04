Regio woensdag, 11 april 2018

Kramer: Sjongende dyk is geweldige Fryslânpromoasje

Jelsum - De zingende weg bij Jelsum leidde tot grote overlast bij omwonenden, maar volgens gedeputeerde Johannes Kramer zette het Fryslân wel op de kaart. ,,Dit is in stikje Fryslânpromoasje fan jewelste. Dútske media stean yn de rige om hjir oer te skriuwen. It lit sjen dat wy hjir yn Fryslân dwaande binne mei fernijende projekten."

Woordvoerder Gerrit Hofstra werd gisteren door vijf Duitse mediaorganisaties benaderd. Twee Duitse filmploegen togen speciaal voor de ‘singende Strasse’ naar Fryslân voor een opname.

Kramer is positief over het optreden van gedeputeerde Sietske Poepjes afgelopen maandag in Jelsum. ,,Se liet sjen dat wy nei de minsken lústerje en binnen in dei mei in oplossing komme as in plan minder goed útpakt."

Commissaris van de Koning Arno Brok benadrukt dat de zingende weg geen publiciteitsstunt was. De markering in de weg wordt vandaag weer opgeruimd. Gisteravond was de weg deels afgesloten.

De kosten voor de proef van de ‘musykdyk’ bedroegen zo’n tachtigduizend euro.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 11 april

