Regio woensdag, 11 april 2018

Dokkum krijgt bijvriendelijker bloemenpracht op bolwerken Dokkum - De statige eenjarige tulp is vervangen door zijn wilde langjarige soortgenoot. Ook staan er nu onder andere krokussen, narcissen, anemonen en sneeuwroem in de totaal 2250 vierkante meter aan bloemenvelden. Zo’n 650.000 bollen gingen er afgelopen najaar de grond in. De soorten bloeien op verschillende tijden. Zo is er volgens Jan Pieter Boersma van de Stichting Dokkum Tulpenstad veel langer voedsel voor bijen en vlinders. ,,De tulpen bloeien normaliter vrij laat. Dankzij de vroegbloeiers die er tussen staan, kunnen bijen en andere insecten nu al stuifmeel bij de krokussen vinden." Er is dit jaar ook gekozen voor meerjarige en onderhoudsarme bolbloemen die tot wel tien jaar terugkomen. ,,De uitgebloeide tulpen werden elk jaar gerooid en vervangen. Met een klein beetje onderhoud hebben we van deze bollen zeker tien jaar plezier." De jaarlijkse plantactiviteiten bleken ook de bolwerken te beschadigen. ,,Vooral het talud van de bolwerken raakte door de graafmachines beschadigd. De afgelopen jaren werden er al minder bollen gezet. Ik denk niet dat de gemeente dit keer toestemming had gegeven als we weer voor eenjarige tulpen hadden gekozen." Volgens de gemeente speelt er nog een ander probleem mee. ,,De uitgebloeide bollen staan in het gras. Het jaar er op komt alleen blad op. Dat kan alleen verwijderd worden met chemische middelen en dat is sinds kort verboden", aldus een woordvoerder van de gemeente. Het lange bloeiseizoen van de nieuwe bollen is niet alleen goed voor de insecten en het bolwerk, de stichting denkt ook dat het stimulerend werkt voor het toerisme. ,,Dankzij de verschillende soorten bloemen loopt het bloeiseizoen van maart tot juni. Dat kan meer toeristen in het voorjaar naar Dokkum lokken." Gezien alle voordelen lijkt het verbazingwekkend dat de stad, die in 2012 met het massaal planten van tulpenbollen begon, niet eerder is overgestapt op andere bloembollen. Boersma: ,,De wilde tulp is wel iets anders dan de tulp van het bosje dat je bij de bloemenwinkel koopt. Het wordt nu een minder overweldigend gezicht." Op dit moment zijn er al volop krokussen en narcissen in bloei. Op 25 april is de officiële opening van Dokkum Tulpenstad. Boersma verwacht dat de wilde tulpen dan in bloei staan. ,,Door het koude weer duurt het allemaal wat langer. Maar het groen van de tulpen is al boven gekomen."

