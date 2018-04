Economie woensdag, 11 april 2018

Waterhub in spotlight met prijs voor Paques

Leeuwarden - De verkiezing Friese onderneming van het jaar 2018 is gewonnen door Paques in Balk. De langjarige prestaties op mondiaal niveau werden hoger ingeschaald dan de verrichtingen van Sidijk en Spits.

,,De vorige Friese ondernemersprijs staat in de vitrine in onze hal en deze komt daar mooi naast te staan", zegt Joost Pâques op het podium in cultureel centrum Neushoorn in Leeuwarden. Net heeft de directeur business development van Paques de ondernemersprijs van Fryslân ontvangen uit handen van commissaris van de Koning Arno Brok. ,,Toen mijn vader hoorde dat we hieraan meededen, zei hij: ‘Succes, ik heb ’m al een keer gewonnen’. En zo is het ook letterlijk: in zijn tijd (1990, red.) was hij het bedrijf. Deze is niet voor mij, maar voor de 450 medewerkers van Paques wereldwijd."

De jury van de ondernemersprijs, René de Heij van Probo, Jennifer Westers van WestCord Hotels, Jetze Botma (oud-eigenaar (BD) Kiestra) en gedeputeerde Sander de Rouwe, waren na beraad unaniem in de keuze. Het publiek sloot zich daarbij aan. ,,Paques is een ijzersterk familiebedrijf dat zich altijd op de lange termijn richt en mondiaal innovatief werkt. Ze spelen eigenlijk permanent op een WK; ze weten het niveau na al die jaren nog steeds vast te houden", aldus De Rouwe.

Er was echter ook waardering voor springkussenfabrikant Sidijk in Heerenveen en medicijnrollenmaker Spits uit Oosterwolde. ,,Zij zijn op hun eigen terrein zeer sterk. Sidijk als bekende en innovatieve mkb’er en Spits die het maatschappelijk relevante probleem rond medicatie oplost." De Rouwe voegde toe dat hij wel vaker zou willen zien dat eerdere winnaars de ondernemersprijs nog eens pogen te winnen. ,,Het is misschien wel een beetje lafjes dat winnaars zeggen: wij doen nooit meer mee, want we kunnen alleen maar verliezen. Paques heeft het lef wel gehad."

Joost Pâques ziet in de prijs een erkenning voor het Balkster bedrijf, maar ook een spotlight op de watertechnologie. ,,We deden mee omdat we Fryslân willen laten zien dat we trots zijn op de waterhub in deze provincie. Sinds het begin van Wetsus hebben we veel bereikt, maar nu is het tijd voor de volgende stap. Bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten moeten de wereld intrekken. We moeten onze producten ‘valoriseren’; verkopen", aldus Pâques. ,,Dat klinkt heel ambitieus, maar dat wordt door velen met mij gedeeld. We kunnen als Nederland, als Fryslân, de waterhub van de wereld zijn. Daarvoor moeten we met zijn allen een plan maken."

Tripje Leeuwarden

De verkiezing van ondernemersprijs van Fryslân begon gistermiddag in het Rabobankgebouw in het centrum van Leeuwarden. Daar kreeg het publiek, een paar honderd man uit vooral het bedrijfsleven, in drie zalen een bedrijfspresentatie van de kandidaten. Ook het Z-gebouw en het in verbouw zijnde Beursgebouw (tot universiteit) werden daarvoor ingezet.

Sidijk liet radio- en tv-fragmenten horen van winnende Olympiërs - Mark Tuitert op de schaats en Epke Zonderland aan het rek (‘The Flying Dutchman .. Hij staat! Hij staat!’) - omdat de Heerenveense onderneming onder meer de boarding bij schaatsbanen en onderdelen in de turnzaal levert. Epke zei in een filmpje ‘grutsk’ te zijn op Sidijk.

Mede-eigenaar Klaas Siderius vroeg het publiek waar ze Sidijk van kenden. ,,Schaatsen? Dat is mooi, want journalisten noemen ons altijd springkussenfabrikant. Dat is nog uit de tijd van Harry de Hengst op tv. Maar ik ben er ook ontzettend trots op, want dat is wel wat veertig jaar geleden mijn ouders voor ogen hadden." Siderius zette de zaken voort en fuseerde in 2013 met het bedrijf van Ronald Rotteveel tot Sidijk. Harry de Hengst kwam overigens nog in beeld toen Siderius een gordijn liet wegtrekken en onder stevige beats producten van Sidijk werden getoond.

Het pand van Sidijk zal nog dit jaar worden verdubbeld en worden voorzien van 750 zonnepanelen. Daarmee voorziet het bedrijf in de eigen energiebehoefte. De omzetambitie ligt voor de komende jaren op 22 miljoen euro, nu is dat veertien.

Kees van der Graaf van Spits voerde met medewerkers een toneelstuk op, zonder tekst maar ondersteund door de Haagse cellist Jan Willem Troost. Een oude mevrouw, onder een kroonluchter en aan antiek tafeltje, kreeg vele doosjes medicatie voorgeschreven, raakte daarvan in de war en was bijzonder verheugd toen Spits-medewerkers die vervingen door een medicijnrol.

Paques toonde de wereldproblematiek van waterschaarste en verspilling in Powerpoints en de rol die het bedrijf speelt in de oplossing. De installaties van Paques sparen wereldwijd jaarlijks het verbruik van 2,8 miljoen Nederlandse huishoudens en de uitstoot van 5,3 miljoen auto’s uit. Jaarlijks steekt Paques 7 tot 10 procent van de winst in innovatie. ,,We boeken een winstgevende groei, gebaseerd op een conservatieve financiële koers van een echt familiebedrijf", hield Joost Pâques zijn toehoorders voor. De Sneker stadsdichter Henk van der Veer - de familie Pâques woont in Sneek - kon die woorden onderschrijven in een gedicht.

Reacties: