Geloof & Kerk dinsdag, 10 april 2018

Grotere boten nu ook toegestaan in Polderhoofdkanaal Nij Beets - De vaardiepte van het Polderhoofdkanaal wordt dit jaar voor het eerst verhoogd. Boten met een diepgang tot n meter kunnen vanaf de openingsdatum 15 mei het kanaal bevaren. De gemeente Opsterland heeft besloten een advies hiertoe van de Monitoringscommissie Polderhoofdkanaal over te nemen. Het kanaal tussen De Veenhoop en Nij Beets werd in 2015 heropend na een jarenlange juridische strijd. De monitoringscommissie houdt nu jaarlijks de natuurontwikkeling in de gaten. Als deze positief is, mag het kanaal stap voor stap ruimer worden opengesteld: gedurende een langere periode en voor diepere boten. De monitoringcommissie, die wordt geleid door oud-directeur van It Fryske Gea Henk Kroes, kwam dit jaar met het advies dat de vaardiepte dieper kan, van negentig centimeter naar een meter. Ze baseert zich hierbij op de uitkomsten van ecologisch onderzoek van vorig jaar. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 10 april.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties