Regio dinsdag, 10 april 2018

Proef met zingende weg vroeg ten einde Jelsum - Het had een feestelijke opening moeten worden met koffie en gebak. Maar nog voor gedeputeerde Sietske Poepjes gisteren het bord van de zingende weg bij Jelsum onthulde, moest ze toegeven dat die weg geen succes is. Omwonenden worden hoorndol van het Frysk Folksliet dat klinkt wanneer auto’s over de speciale ribbelmarkering in de N357 (Bredyk) richting Leeuwarden rijden. ,,Dit is geestelijke mishandeling!”, vindt Diny Sonnega. ,,Ik kan het volkslied niet meer hóren. De vliegtuigen die hier overvliegen vanaf vliegbasis Leeuwarden stoppen op een gegeven moment, maar dit gaat de hele nacht door! Met oordoppen en het dekbed over het hoofd probeer ik nog een beetje slaap te pakken, maar dat gaat moeilijk.” Terwijl ze haar beklag doet, rijdt de ene na de andere auto over de N357. Doordat de afstand tussen de auto’s ook steeds verschilt, is het resultaat een onnavolgbare canon. Diverse omwonenden grepen de opening gisteren aan om gedeputeerde Poepjes te wijzen op de overlast die de weg veroorzaakt. ,,Sietske! Kom mar by my yn bêd, dan kinne wy tegearre nei it leven hearre", roept een boze Jelsumer haar toe. ,,Wy lizze hjir al twa nachten wekker!” Achterstevoren ,,’s Nachts gaat het er soms helemaal gek aan toe”, vindt ook Sonnega. ,,Dan zijn er automobilisten die een extra rondje maken. Het is bovendien gevaarlijk. Ik heb gezien dat sommigen expres gaan spookrijden om te horen hoe de weg klinkt als je er achteruit over rijdt.” Poepjes geeft toe dat de zingende weg geen succes is. ,,Ik schrik van deze reacties. Ik had het niet zien aankomen. Het was maar een tijdelijke proef (een maand, red.) maar ik denk dat we hier gauw een einde aan moeten maken.” Dit betekent echter niet het einde van de proef. ,,Daarvoor is het een veel te mooi idee”, vindt de gedeputeerde. ,,Het geluid is het beste te horen als je je aan de voorgeschreven snelheid houdt. Dit is een van de manieren waarop we verkeersdeelnemers bewust willen maken van hun rijgedrag. Het geluid attendeert automobilisten op hun snelheid. Er komt nog een proef op een andere plek in Fryslân.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 10 april.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties