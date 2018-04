Regio maandag, 9 april 2018

Schade treincrash Stavoren nóg niet rond

Stavoren - Acht jaar na het treinongeval in Stavoren is de kwestie nog niet afgerond. De betrokken partijen steggelen in de rechtbank over de schadeafhandeling. BAM Rail, onderdeel van bouwer BAM Infra, is volgens de rechtbank aansprakelijk, maar de vraag is voor welk bedrag.

Op 25 juli 2010 reed een slijptrein met hoge snelheid op een stootjuk (blok) bij station Stavoren. De trein, ingehuurd door spoorbeheerder ProRail voor het slijpen van het spoor, schoot over het perron, botste met een onbeladen tankauto en eindigde in een watersportwinkel. Na ongeveer zeventig meter kwam de trein uiteindelijk tot stilstand. Twee inzittenden raakten licht gewond.

De trein is eigendom van het Italiaanse bedrijf Speno en werd bestuurd door een machinist van BAM Rail, die de bestuurder weer had ingeleend van het inmiddels failliete Spoorflex Safety First.

De trein raakte bij het ongeval zwaar beschadigd. Speno heeft de schade van haar Zwitserse verzekeraar Bâloise Assurance vergoed gekregen, die op haar beurt de schade wilde verhalen op zowel BAM Rail als ProRail. De zaak daarover diende in maart vorig jaar in de rechtbank van Midden-Nederland. Vorige week werd een tussenuitspraak gepubliceerd. De rechtbank had dat eerder willen doen. ‘Vermoedelijk is die ergens blijven liggen’, laat een woordvoerder weten.

De rechtbank oordeelt dat ProRail geen verwijt kan worden gemaakt, maar BAM Rail wel. Bâloise verweet ProRail geen adequaat veiligheidssysteem te hebben, maar dat verwijst de rechtbank naar de prullenbak. Een zogenoemd keperbaken, zoals bij Stavoren, dat met drie borden langs het spoor aangeeft dat vaart moet worden geminderd, is toegestaan als zelfstandig sein.

Afleiding

Volgens de rechtbank liet de machinist van BAM zich afleiden door twee Italiaanse werknemers van Speno, die in de cabine zaten. Dat was volgens de rechter een cruciaal moment: de machinist miste zo het keperbaken en kon niet tijdig stoppen. Dat is BAM, als opdrachtgever, aan te rekenen.

De rechtbank heeft de zaak in maart vorig jaar aangehouden om Bâloise en BAM Rail in de gelegenheid te stellen zich uit te laten ‘over de hoogte van de schade die Speno ten gevolge van het ongeval heeft geleden’, zo staat in het tussenvonnis.

De partijen hadden tot 19 april 2017 om hiermee te komen, maar BAM verzocht om een tussentijds hoger beroep. Dat wees de rechtbank af. Tussen juni en september werden die processtukken geleverd en in oktober 2017 vroegen de partijen om een vonnis. Dat moet nog worden uitgesproken, maar zal op korte termijn plaatsvinden.

De hoogte van de schade is dus nog onderwerp van discussie. In de tussenuitspraak staat dat Bâloise een bedrag van omgerekend ruim 5,3 miljoen euro wil voor treinschade en bijna drie miljoen voor omzetverlies. BAM kan zich vinden in het eerste bedrag, maar de omzetderving zou niet meer dan ruim een miljoen euro zijn.

Reacties: