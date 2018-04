Regio maandag, 9 april 2018

Aantal klachten over vliegbasis verdubbeld Leeuwarden - Vliegbasis Leeuwarden heeft vorig jaar 421 klachten binnengekregen over geluidsoverlast. Dat is ruim een verdubbeling van het aantal klachten van 2016. Het was eind vorig jaar al duidelijk dat de vliegbasis afstevende op een recordaantal klachten. Tot en met augustus 2017 stond de teller op 360 klachten. Bij de vergadering van de Commissie Overleg & Voorlichting MilieuhygiŽne van de vliegbasis uitten omwonenden in november vorig jaar daarover in felle bewoordingen hun ongenoegen. Ze voelden zich bij hun klachten over geluidsoverlast niet gehoord. Dat bleek onder meer te komen door onderbezetting op de afdeling communicatie. Voor de vliegbasis was 2017 een uitzonderlijk druk jaar. De straaljagers waren niet op missie en haalden trainingsuren in. Ook was er een extra grote Fighter Weapons Instructor Training voor opleiders en leidde de oefening Frisian Flag traditioneel tot extra klachten. Protocol Uit een rapport over vliegbaanregistraties blijkt dat tijdens Frisian Flag 2017 meermaals niet volgens protocol is gevlogen. De Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) controleerde vanuit de verkeerstoren veertig vliegbewegingen en zag dat bij twaalf daarvan de afgesproken route niet werd gevolgd. Bij de rest van de gecontroleerde vliegbewegingen (bijna vijfhonderd) was niets aan de hand. Vliegbasiscommandant Arnoud Stallmann sprak tegen omwonenden de verwachting uit dat 2018 een rustiger jaar zou worden. Daar lijkt hij vooralsnog gelijk in te krijgen, want in de eerste drie maanden van dit jaar werd 52 keer geklaagd. In diezelfde periode in 2017 was dat 74 keer. Over twee weken zijn er weer gesprekken met onwonenden. Vandaag begint de oefening Frisian Flag.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties