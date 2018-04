Regio zaterdag, 7 april 2018

Aanbod voor weg naar Skieding

Surhuisterveen - Achtkarspelen heeft 350.000 euro klaarliggen voor een extra ontsluitingsweg van bedrijventerrein Lauwerskwartier in Surhuisterveen naar de Skieding. Dat schrijft het gemeentebestuur in een brief aan Provinciale Staten.

Momenteel is er één toegangsweg naar Lauwerskwartier, en dat is volgens de gemeente te weinig. Het bedrijventerrein is de afgelopen jaren sterk gegroeid en een nieuwe uitbreiding is in voorbereiding. Volgens de gemeente is de extra ontsluiting van belang bij calamiteiten, maar ook om het terrein aantrekkelijk te houden.

Het provinciebestuur berekende dat zo’n weg - van de Zoom via een parallelweg naar de toekomstige ovonde bij het Wildveld - anderhalf miljoen euro zou moeten kosten. Ze zag daarvan af, mede omdat bewoners van de Skieding er niet blij mee zouden zijn. Wel is met de gemeente afgesproken dat de keuze nog aan Provinciale Staten zou worden voorgelegd. De gemeente laat nu weten dat ze daar 350.000 euro voor overheeft.

Overigens benoemt de provincie ook wensen die zijn afgewezen, zoals een veetunnel voor een boer en een extra waterbron voor de brandweer. Ook veel natuurwensen van de Friese Milieu Federatie - waaronder het herstel van acht pingoruïnes - zijn afgewezen.

Dinsdag is in het gemeentehuis van Buitenpost een hoorzitting over het voorstel. Die begint zeven uur.

