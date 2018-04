Regio zaterdag, 7 april 2018

Eilanders in de bres voor McDonald Huis

Terschelling - De fractie van de PvdA op Terschelling wil dat het college uit gaat zoeken of het Ronald McDonald Huis in Leeuwarden behouden kan blijven voor de Waddeneilanden. De fractie vraagt onder meer of er binnen het samenwerkingsverband van de Waddeneilanden mogelijkheden zijn om het huis open te houden.

,,De schrik zat er bij ons goed in toen we woensdag te horen kregen dat het Ronald MacDonald Huis dicht ging", zegt fractievoorzitter Christa Oosterbaan. ,,Terschelling heeft veertien jaar geleden bijgedragen aan de oprichting van het huis met een gift van 23.000 euro. Daarbij was een clausule opgenomen dat er een speciale kamer beschikbaar werd gesteld voor eilanders. Hier wordt veel gebruik van gemaakt."

De zeven huiskamers van het Ronald McDonald Huis zijn in principe bedoeld voor de ouders met kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Voor patiŽnten van de Waddeneilanden werd vaak een uitzondering gemaakt. ,,Ik heb ook gebruik gemaakt van het huis toen mijn vader in het ziekenhuis lag", zegt Oosterbaan. ,,Als het huis gaat sluiten, is de kans groot dat eilanders minder snel in de helikopter of de reddingsboot stappen om met hun dierbaren mee te gaan naar de wal als deze opgenomen worden in het ziekenhuis. We willen graag weten of er tekorten zijn bij het Ronald McDonald Huis en of dit wellicht te overbruggen is."

Ook Lex Vergnes van Algemeen Belang Vlieland wil graag uitzoeken of er mogelijkheden zijn om het huis open te houden. ,,We willen weten waar de schoen wringt. Wij hoorden dat dit te maken had met een lagere bezettingsgraad. Wellicht is daar een oplossing voor te vinden."

Voorzitter Winferd Madlener van Stichting Ronald McDonald Huis Frysl‚n geeft aan dat het zeker is dat de stichting zich op 1 november uit het huis terugtrekt. ,,Als Ronald McDonald Huis kunnen we niet openblijven omdat de bezetting te laag is. Het huis komt te koop te staan, maar wij zijn bereid om met andere partijen in gesprek te gaan over de nieuwe invulling van het huis. Wij kunnen onze kennis van de exploitatie delen met een potentiŽle nieuwe gebruiker."

MCL

Madlener begrijpt het probleem dat er voor de Waddeneilanden ontstaat. ,,Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat de eilanden en het MCL direct bij elkaar gebracht worden voor een oplossing." Volgens Frits Mostert van het MCL hoeven de eilanders zich geen zorgen te maken. ,,Wij hebben tien familiekamers bij het ziekenhuis die voor iedereen beschikbaar zijn. Die zijn echter minder luxe en bevatten geen keuken zoals in het Ronald McDonald huis. Als die familiekamers vol zitten, vinden we ook altijd wel een andere oplossing. Bovendien zijn er twee betaalbare hotels hier in de buurt, Campanille en Bastion. Maar de directie is bereid om het gesprek aan te gaan als hier behoefte voor is vanaf de Waddeneilanden."

Het Ronald McDonald Huis wordt door twee betaalde krachten en 66 vrijwilligers gerund. In overleg met het MCL zoekt de stichting een oplossing voor de twee betaalde krachten.

