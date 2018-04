Regio zaterdag, 7 april 2018

Alternatieve locatie vergister gevonden Koostertille - Er is op de valreep een alternatieve locatie gevonden voor de biovergister bij Kootstertille. Het bedrijf UES is bereid om de vergister niet op Westkern 6 maar op Westkern 10 te vestigen, zeshonderd tot achthonderd meter verder van het dorp. De gemeenteraad moet nu besluiten of hij daarvoor de portemonnee wil trekken: compensatie voor de ondernemer gaat ruim 260.000 euro kosten. Wethouder Klaas Antuma (CU) legt het alternatief aan de raad voor nadat hij bijna een halfjaar met de ondernemer heeft overlegd om een andere plek voor de vergister te vinden. Ze hadden zichzelf tot 19 april de tijd gegeven om er uit te komen. Dat is nu dus net op tijd gelukt. In Kootstertille was veel verzet tegen het oorspronkelijke plan. De bewoners vreesden stankoverlast en explosiegevaar, omdat de vergister in de buurt van een gasmengstation van de Gasunie zou komen. Het college hoopt dat aan die zorgen nu tegemoet wordt gekomen. Er moet nog wel wat gebeuren voor er op de nieuwe locatie een vergister kan verrijzen. Oosterhof Holman/VOF Heechsân heeft er een zanddepot liggen. Verplaatsing van dat zand gaat ongeveer 150.000 euro kosten, schat het bedrijf in. Andere kostenposten zijn het opnieuw aanvragen van een omgevingsvergunning en de hogere grondprijs. Pikant detail is dat Antuma nu te elfder ure een oplossing aanreikt voor een hoofdpijndossier dat voor zijn eigen partij mede aanleiding is geweest om hem geen nieuwe termijn als wethouder te gunnen. ,,Ik bin bliid mei dizze oplossing, yn dy sin dat hjirmei foldien wurdt oan de winsk fan it doarp", zegt hij erover. De partij hoeft zich echter niet te bedenken: Antuma is niet meer beschikbaar, bevestigt hij. Op 19 april besluit de gemeenteraad of het bereid is te betalen voor het alternatieve plan.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties