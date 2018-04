Regio vrijdag, 6 april 2018

ChristenUnie mist empathie bij eigen wethouder

ANJA VAN DER LAAN

Buitenpost - Wethouder Klaas Antuma in Achtkarspelen stopt ermee. De ChristenUnie wil niet verder met de wethouder, mocht de partij opnieuw in het college komen.

,,Na een aantal gesprekken zijn we tot de conclusie gekomen dat het beter is dat men zonder mij verder gaat”, zegt Antuma. Het gedwongen vertrek is voor de wethouder een teleurstelling. ,,Ik had nog wel een tijdje verder gewild.”

Antuma zei deze week tegenover de lokale krant De Streekkrant dat de ChristenUnie-fractie niet verder wil met hem. Fractievoorzitter Toos van der Vaart bevestigt dat bericht. ,,Wij kiezen voor vernieuwing en verjonging.”

De onrust rond de komst van een mestvergister in Kootstertille speelde ook mee in die overweging, vertelt ze. In het dorp is veel verzet tegen zo’n installatie. De gemeente kon de verkoop van de grond voor de vergister echter niet keren, zei Antuma eerder. Van der Vaart: ,,Aan het feit op zich kan hij niets doen, maar in de communicatie naar de mensen had wat meer empathie gekund.”

Overigens is het nog niet duidelijk welke partijen terugkeren in het college van Achtkarspelen. De huidige coalitie - CDA, ChristenUnie en FNP - behield na de verkiezingen de smalle meerderheid die ze al had.

Antuma wil niet uitgebreid ingaan op zijn vertrek. Over de komst van de biovergister zegt hij: ,,Dat was een moeilijk dossier, waarin het moeilijk communiceren was. Er lag een collegebesluit, dat had ik als wethouder uit te voeren, en ik heb naar eer en geweten gedaan wat ik kon.”

Hij liet eerder al weten niet als raadslid door te willen en stond ook niet op de kieslijst. Antuma was eerder wethouder van 2010 tot 2014. In 2016 werd hij opnieuw wethouder, na de val van het college van FNP, GBA en PvdA.

Reacties: