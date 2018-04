Regio vrijdag, 6 april 2018

Pieterzijl heeft weinig hoop op tegenhouden gaswinplan

SIPPIE MIEDEMA

Pieterzijl Dat Nederland nog niet zonder gas kan, dat snappen ze heus wel in Pieterzijl. De piepers die net zijn verorberd bij Peter Kingma zijn ook gaar geworden op gas. ,,En ik stap ook heus niet onder een koude douche, hoor”, voegt Margaretha Ras daaraan toe. Maar waarom de methode, dat fracking? ,,Al die chemicaliën onder de grond. Wat betekent dat voor de grond over veertig jaar? En hoe zit het met de huizenprijzen?”

Kingma en Ras zijn twee van de vele bezoekers bij de informatieavond over gaswinning in Pieterzijl, die gisteravond werd gehouden. Ze vertellen dat er inmiddels best wat onrust is. ,,Sinds vorige week bekend werd dat er aardgas hier onder de grond wordt gewonnen, zijn onze huizen veel minder waard”, beseft Ras. Een vriend zou zijn huis te koop zetten. ,,Maar hij heeft er maar van afgezien. Hij krijgt er nu nooit voor wat hij wil hebben. Doede van der Berg knikt instemmend. ,,Google maar eens Pieterzijl. Het eerste wat je tegenkomt, is fracking. Wie wil hier dan nog gaan wonen?”

Beroepsprotesteerders

Nee, ze zijn het er beslist niet mee eens dat het ministerie van Economische Zaken vorige week toestemming gaf voor de gaswinning in gasbel Pieterzijl Oost (aangeboord vanaf Warfstermolen). Maar zo fanatiek tekeergaan als de achttien mensen van de actiegroep die in Pieterzijl aanwezig zijn, willen ze nu ook weer niet. ,,Die komen niet van hier, hoor. Dat zijn beroepsprotesteerders”, zegt Kingma. Dat de groep vanavond met een doodskist is komen opdagen bij het dorpshuis - ,,en ook nog in zo’n vervuilende camper” - stuit hen tegen de borst. Van der Berg: ,,Dat is niet des Pieterzijls.”

Nee, er kan beter worden gepraat als het aan Ras ligt. Als de NAM gas wil winnen moet het dorp meedelen in de winst, vindt ze. De NAM zou bovendien eerst eens moeten zorgen dat de schade van al die Groningers die al zijn gedupeerd netjes wordt afgehandeld. ,,Ze zeggen wel: ja ja, dat had niet zo gemoeten. Maar laat maar zien dat je het meent en los het op. Als ze hier gaan winnen en er is schade, willen wij ook niet steggelen over elk scheurtje.”

Want dat er schade komt, daar zijn de bewoners wel zeker van. Een bewoner die niet met zijn naam in de krant wil, heeft bij een buurvrouw gezien hoe het kalk van het plafond kwam en aan de pony’s ziet hij het ook altijd als er een beving is. ,,Dan komt de staart omhoog en, wroemm, daar gaan ze. Die dieren, die zijn er heel gevoelig voor.” En wat te denken van de boeren die voor tienduizenden euro’s drainage in de grond hebben. ,,De NAM zegt dat er niets mee gebeurt en dat alles geleidelijk en gelijkmatig zakt, maar dat klopt niet, hoor. Wij wonen op een oude zeedijk en de grond in het oude land is heel anders van samenstelling dan die in het nieuwe, waar we nu staan.”

Een beetje opgelaten en mismoedig staat hij met drie dorpsgenoten voor het dorpshuis. Ze hebben zich net laten voorlichten over de methoden en de risico’s. En ja, er gaat van hen alle drie een zienswijze naar het ministerie. Niet dat ze hoop hebben dat het wat uitmaakt. Tenslotte had de gemeente Zuidhorn ook al bezwaar gemaakt, net als de buren in Kollumerland en de provincies Fryslân en Groningen en Wetterskip Fryslân. ,,Maar in het besluit wordt totaal voorbijgegaan aan de tegenstand.”

Dat die reacties en de gevoelens van de inwoners zo zijn genegeerd, vindt ook wethouder Henk Bakker ,,best bijzonder”, zegt hij met gevoel voor understatement. ,,Het vertrouwen is totaal weg. Daar moet je toch rekening mee houden, maar het ministerie kijkt alleen of het via zo’n vergunningsaanvraag volgens de regeltjes in de wet gaat.”

Inwoners van Pieterzijl en omgeving hebben nog tot 9 mei de tijd om een zienswijze te geven. In Warfstermolen is op 14 april een protestactie van de actievoerders.

Als de gaswinning doorgaat, kan de NAM eind dit jaar beginnen met boren. De vergunning geldt tot 2025.

