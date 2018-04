Economie vrijdag, 6 april 2018

Sidijk verdubbelt productieruimte PETER HALBERSMA Heerenveen Sidijk vestigde zich vijf jaar geleden in Heerenveen met een nieuw pand nadat de fusie met Mas Friesland rondkwam. Het gaat de maker van lucht- en schuimgevulde systemen, zoals springkussens en ijsbaanboarding, zo goed dat de productieruimte nog dit jaar wordt verdubbeld. ,,Er komt een nieuw stuk aan ons pand vast. De productieruimte is nu vierduizend vierkante meter en er zal een vergelijkbaar groot oppervlak bijkomen. We willen doorgroeien. Ook komt er een aparte ruimte voor innovatie. Dat koppelen we los van de massaproductie”, zegt mede-eigenaar Ronald Rotteveel. De aanbouw moet nog dit jaar klaar zijn. Rotteveel en compagnon Klaas Siderius hebben inmiddels 105 mensen in dienst. Vijf jaar geleden waren dat er nog veertig. De omzet ligt rond de achttien miljoen euro. Sidijk richt volledige binnenspeeltuinen in, ontwikkelt opblaasbare systemen voor industriële toepassing en is actief in de sport met onder meer veiligheidskussens langs de ijsbaan en tumblingtracks voor het turnen. Juist de combinatie van de sectoren ontspanning, sport en industrie helpt om voet aan de grond te krijgen in het buitenland. ,,Als je een eerste referentie realiseert dan is het daarna makkelijker om de olievlek te verspreiden”, zegt Klaas Siderius. ,,Zo maakten we de ijsbaanboarding voor het Vikingschip in Hamar en konden we daarna de stap naar leisure in Scandinavië maken. Het valt te verwachten dat er met de nieuwbouw ook extra banen bijkomen. Het bedrijf zegt dat dat in de toekomst zal blijken. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 6 april

