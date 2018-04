Regio donderdag, 5 april 2018

Komst nieuw Cambuurstadion is onzeker Leeuwarden - De ontwikkeling van een nieuw Cambuurstadion bij het WTC Expo in Leeuwarden is stilgelegd. Ontwikkelaars Wyckerveste en Bouwbedrijf Dijkstra Draisma hebben geen overeenstemming bereikt met eigenaar Jan Anker van het WTC-complex, wat noodzakelijk is voor de bouw van het stadion. De komst van een bouwmarkt van Bauhaus naast het nieuw te bouwen stadion is een van de voornaamste redenen waardoor het project tot stilstand is gekomen. Het Friesch Dagblad berichtte op 3 maart al dat de komst van een Bauhaus-filiaal naast het nieuwe stadion een risico vormde voor de plannen. De gemeenteraad van Leeuwarden is gisteravond geÔnformeerd over de situatie. In juni vorig jaar presenteerden Dijkstra Draisma en Wyckerveste het plan voor een nieuw stadion en de herontwikkeling van het WTC-gebied. Gelijk met het stadion zouden er winkels, een bioscoop en een Leisure Dome gebouwd worden. Het stadion zou 25 miljoen kosten, de commerciŽle ruimte 45 miljoen. De kosten zouden grotendeels worden gedragen door de ontwikkelaars, de gemeente Leeuwarden zou 4,5 miljoen bijdragen aan de bouw en daarnaast 1,5 miljoen uittrekken voor de aanpassing van de infrastructuur. Karwei Onderdeel van de plannen was de komst van een grote Karwei-bouwmarkt naar de nieuwe commerciŽle ruimtes bij het WTC. Jan Anker, eigenaar van het WTC-complex, is verantwoordelijk voor de invulling van die nieuwe bedrijfsruimte. Hij wil nu dat hij voor het negatieve effect van de komst van concurrent Bauhaus gecompenseerd wordt. De gemeente formeel heeft nog geen vergunning verleend aan Bauhaus, maar dat lijkt een formaliteit omdat het past binnen het bestemmingsplan. Verder wil Anker dat de gemeente Leeuwarden Ďom nietí zevenhonderd parkeerplaatsen levert en dat een lening die het WTC bij de gemeente heeft lopen - ter hoogte van 4,1 miljoen euro - wordt kwijtgescholden. Wordt er niet aan zijn voorwaarden voldaan, dan werkt Anker niet meer samen met Dijkstra Draisma en Wyckerveste om het stadion en de bijbehorende commerciŽle ruimten te realiseren. Bovenop de vastgelopen - maar noodzakelijke - samenwerking tussen de ontwikkelende partijen, zijn er nog meer problemen. Dijkstra Draisma en Wyckerveste willen bijvoorbeeld dat de gemeente toestemming geeft voor de ontwikkeling van appartementen op het nabijgelegen Van Wieren-terrein. Ook zijn de beide ontwikkelaars en de gemeente het niet eens over wie er moet betalen voor de parkeerplaatsen bij het stadion. De gemeente zou daarnaast concurrerende ontwikkelingen elders in de stad moeten tegengaan. Het Leisure Dome moet verder toestemming krijgen van de gemeente om groter te worden, omdat de bioscoop die bij het stadion komt kleiner wordt dan oorspronkelijk gepland. Hoe het nu verder gaat met de plannen is onduidelijk. De gemeenteraad zou deze maand een besluit nemen over het stedenbouwkundig plan. Dat gaat niet door. De raad reageerde gisteravond teleurgesteld op de nieuwe ontwikkelingen.

