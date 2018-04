Economie donderdag, 5 april 2018

Familiebedrijf maakt honderd jaar snoep

Leeuwarden - ,,Eigenlijk is het wel grappig dat deze kreet, die jaren geleden bedacht is, nu zeer actueel is", legt directeur Thijmen Peter de With van Concorp uit. ,,Momenteel wordt er veel gesproken over de hoeveelheden suiker die we innemen en overgewicht. Normaliter zit er suiker verwerkt in veel snoepgoed, we zetten met onze onderzoeksafdeling onder andere dan ook in op het ontwikkelen van snoep waarin veel minder tot geen suiker verwerkt is. En met de dezelfde herkenbare smaak zoals het altijd al heeft gehad."

De onderneming heeft afgelopen jaar het eeuwfeest van het bedrijf gevierd met het personeel. ,,We zaten in die periode ook met een uitbreiding van het pand. Om met relaties en andere genodigden het eeuwfeest te vieren en ze onze fabriek te laten zien, kwam op dat moment niet handig uit. Dat wordt dit jaar dus gedaan."

Concorp, uit 1960, viert het eeuwfeest omdat de onderneming in 1987 de Friese snoepfabrikant Van Slooten heeft overgenomen die in 1917 is opgericht. ,,Daarmee haalden we ook de productie van het merk Autodrop in huis en ander snoepgoed. We zijn er dan ook trots op dat we het grootste Nederlandse familiebedrijf zijn in snoep. Tot die overname waren we vooral groothandel", zegt directeur De With.

Van Slooten begon als bedrijf met het maken van pepermunt. Eerst in Harlingen en later op de Emmakade in Leeuwarden. Toen het bedrijf naar Jirnsum kwam in verband met ruimtegebrek volgde de overname door Concorp. ,,We waren tot die tijd vertegenwoordiger van internationale merken zoals Stimorol. Later kwamen daar ook merken als Fisherman’s Friend bij."

Volgens de directeur betekende dit dat het bedrijf geen grote bewegingsvrijheid had om zelf met vernieuwingen te komen. ,,We waren afhankelijk van een groter geheel. Door alleen als vertegenwoordiger op te treden voor een bepaald afzetgebied ben je kwetsbaar. Als je het heel goed doet, word je overgenomen. Doe je het niet goed, dan heb je zelf ook een probleem. Het is dus bedrijfsmatig veel beter om ook zelf producten te maken. Je kunt dan ook veel meer doen met innovatie", legt de directeur uit.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 5 april

Reacties: